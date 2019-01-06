AirSelfie tarafından üretilen yeni küçük boydaki kameralı drone'lar, CES 2019'un yıldızı olabilir. Uygun fiyatları ve iyi performansları ile öne çıkan 3 drone, 2019'da satışa çıkacak.

Selfie çubuklarının yerini alacak drone'lar üretmek isteyen AirSelfie Holdings, cep tipi yeni drone'ları Air 100, Air Zen ve Air Duo'yu Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da tanıtacak. Yeni drone'lar, hava fotoğrafçılığına yeni bir soluk getirebilir.

AirSelfie CEO'su Stefano Cabella, ürünleri hakkında yaptığı açıklamada "AirSelfie ile hava fotoğrafçılığı söz konusu olduğunda, yapabileceklerinizin hiçbir sınırı yok. AirSelfie, günlük hayatınıza devam ederken, yaşadıklarınızı kaydetmenize olanak veren ilk ve tek hava kamerası." ifadelerini kullandı.

Piyasaya sürülecek ilk cihaz olan Air 100, giriş seviyesi diye tabir edilen daha düşük özelliklere sahip bir drone olacak. Air 100'ün satış fiyatı da 100 $ olarak açıklandı. İkinci cihaz olan Air Zen ise Air 100'e göre daha gelişmiş özelliklere sahip. Suya dayanıklı tasarımıyla, 4K çekim yapabilen 13 MP kamerasıyla piyasaya sürülecek Air Zen'in satış fiyatı 140 $ olacak. Ayrıca Air Zen, AirSelfie tarafından geliştirilen havadayken nesneleri takip etmeyi sağlayan uçuş kontrol sistemini de ilk kullanan drone olacak.

CES 2019'da tanıtılacak bir diğer drone da Air Duo. Air Zen gibi uçuş kontrol sistemini kullanacak olan Duo, geniş açılı çift kamerasıyla kullanıcılara harika bir deneyim sunacak. Gövdesinde kullanılan alüminyum alaşım sayesinde sağlamlığıyla da öne çıkan Air Duo, 230 $'a satılacak.

Air 100, Air Zen ve Air Duo, 8 Ocak'ta başlayacak CES 2019'da ilk kez kullanıcıların karşısına çıkacak. Şu an yalnızca ABD ve Kanada'da satılan AirSelfie ürünlerinin, bu sene içinde İsveç, Finlandiya, Yunanistan ve 6 farklı ülkeye daha yayılması bekleniyor.