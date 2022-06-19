Apple'ın Tartışmalı Cihazı AirTag'in Geleceğiyle İlgili Dikk

Bir süredir adını olaylarla duyduğumuz AirTag, bu kez de geleceği ile ilgili gündeme geldi. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, AirTag'in ilk ve son cihazı olmayacağını ancak satışların artmaya devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Apple’ın AirTag cihazları geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünden bu yana sıklıkla tartışmalara konu oldu. Anahtarlık, cüzdan, çanta veya yaramaz evcil hayvanlarınızın tasmasına takarak kullanabildiğiniz AirTagler aslında ilk bakışta oldukça faydalı görünüyor.

Ancak pek çok kullanıcı AirTag’in insanları takip etmek amacıyla kullanıldığını söyleyerek cihazla ilgili şikayetlerini dile getirmişti. Apple'ın bu cihazlarla normalden bir miktar daha fazla eleştiri ve şikayet aldığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte biraz önce de söylediğimiz gibi kaybolmasını istemediğiniz şeyleri bulmayı oldukça kolaylaştıran AirTag bir hayli satılmaya devam ediyor. Peki yeni bir AirTag görecek miyiz? Bu soruya ünlü Ming-Chi Kuo’nun oldukça ilginç bir cevabı var. Gelin birlikte bakalım.

Eğer ilkinin satışları düşmezse AirTag 2 gelebilir

Apple yeni bir iPhone modeliyle karşımıza çıktığında bir üst modeliyle ilgili söylentiler ve iddialar kısa süre içinde kendisini göstermeye başlıyor. Ancak şirketin AirTag cihazında durum pek de böyle olmadı. İlk cihazın tanıtılmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen AirTag’in geleciğyle ilgili hiçbir şey açıklanmadı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo Apple’ın AirTag 2 ile ilgili sessizliğinin sebebini bulduğunu iddia ediyor.

Kuo’ya göre Apple, bir AirTag 2 piyasaya sürmeyi planlıyor ancak bu planları için öncelikle bazı hedefleri var. Kuo, ilk cihazın satışlarının sürekli takip edildiğini ve satışlardaki artış devam ederse yeni bir AirTag görebileceğimizi söylüyor. Yani satışlarda bir düşüş yaşanırsa Apple’ın AirTag’ini ilk ve son kez görmüş olabilir.

Tabii rakamlara bakıldığında AirTag’in satışlarının şirketin diğer cihazları kadar yüksek olmadığını görüyoruz. Nitekim bu satmadığı anlamına da gelmiyor. Apple’ın geçtiğimiz yıl 20 milyon AirTag sevk ettiği ve bu yıl içinde 35 milyon AirTag satılmasını beklediği söyleniyor. Sonuç olarak AirTag tartışmaları sürerken Apple cihazın satışlarındaki artışı sürdürüyor. Kuo da bu artışın devam etmesi durumunda yeni bir AirTag için çalışmaların hızlanacağını dile getiriyor.