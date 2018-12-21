Airtel-Ericsson, 4G Bağlantı Deneyinde 500 Mbps Hıza Ulaştı

İsveçli telekomünikasyon ve iletişim devi Ericsson ile Bharti Airtel’in ortaklığında yapılan çalışmada, Hindistan tarihinin ilk canlı 4G denemesi gerçekleştirildi. Yapılan ortak açıklamaya göre mobil cihazlarda 500 Mbps indirme hızına ulaşıldı.

Daha yüksek hızlı teknolojiye olan talep de, yatırım da artıyor. 5G teknolojisinin ayak seslerinin duyulmaya başladığı şu dönemde Hindistan, 4G altyapısındaki eksikliği gidermeye çalışıyor.

Yapılan deneyde, LAA adlı lisanslı yardım teknolojisinin 4G LTE ağındaki performansı test edildi. Bağlantı kaynağından 180 metre uzakta, kapalı alanda yapılan teslterde 400 Mbps indirme hızına ulaşıldı. Açık alanda yapılan testte ise 180 metre mesafedeki indirme hızı 400 Mbps seviyesini de aştı.

Bharti Airtel CTO’u Randeep Sekhon, Ericsson ile işbirliği yapmaktan duydukları keyfi dile getirirken, bu LAA testini 5G ve Gigabit bağlantı için bir adım olarak gördüklerini söyledi.

LAA, operatörlerin daha hızlı bağlantı sağlamak için lisanssız spektruma erişmesine izin veren, böylece daha önce mümkün olmayan hızlara ulaşmayı mümkün kılan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde 5G bağlantı da lisanssız spektrum ile birlikte kullanılabiliyor.

Deney için Airtel’in kullandığı sistem, 3 adet 20 MHz lisanssız spektrum taşıyıcı ile güçlendirilmiş bir adet LTE 5 MHz taşıyıcıdan oluşuyordu. Deneyde 4x4 MMO ve 256 QAM teknolojileri ile 4 taşıyıcı çekirdeği birlikte kullanılırken, deneyi Ericsson Radyo Sistemi kullanarak tamamladılar.