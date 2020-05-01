Adalet ve Kalkınma Partisi, üyeleri için Sosyal Medya Etik Kuralları'nı açıkladı. Mahir Ünal, Twitter üzerinden parti üyelerine yönelik yaptığı açıklamada; söz konusu kurallara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, paritisi tarafından açıklanan Sosyal Medya Etik Kuralları listesini açıkladı. 12 kuralın bulunduğu listede parti üyelerine sosyal medya kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler verildi.

Sosyal medyanın hayata getirdiği kurallara dikkat çeken Mahir Ünal, söz konusu mecraların toplumsal kabullerin dışında kalan bir alan olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizdi. Partililerin açıklanan kurallara riayet edeceklerini söyleyen Ünal, diğer siyasi partileri ve üyelerini de etik kurallara uymaya davet etti.

Ak Parti'nin Sosyal Medya Etik Kuralları listesi:

Saygılı, hakaret ve nefret söylemi barındırmayan bir dil ve üslup kullanılması, Diğer kullanıcıların özgürlük alanlarını kısıtlayacak, saldırgan tutumlar içeren paylaşımlardan kaçınılması, Kullanıcıların kişilik ve görüşlerine saygılı olunması, İnsan onurunun temelinde yatan özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmemesi, Sözlü şiddet ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunulmaması, İfşa, taciz ve siber zorbalık oluşturan eylemlerin yapılmaması, Şeffaf olunması, sosyal medya mecralarında, anonim hesaplar kullanmayarak açık kimlikle, gerekli hukuki sorumluluğu üstlenerek ve gerçek kişiler olarak bulunulması, Sahte isimler üzerinden paylaşımlarda bulunan hesaplara itibar edilmemesi, bu hesapların görünürlüğünün artırılmaması, Kimi hassas dönemlerde toplumda infial yaratacak, genel bir korku ve endişe iklimi oluşturacak paylaşımlardan kaçınılması, paylaşımlarda sağduyunun korunması, Teyide muhtaç bilgilerin gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılmaması, bilgilerin doğruluğu için meselenin muhataplarının, resmi kurum ve kuruluşların açıklamalarının takip edilmesi, manipülasyon ve yalana prim verilmemesi, Alıntı yapılıyorsa, bilginin alıntılandığı kaynağın referans gösterilmesi, Toplumsal ahlaka aykırı içerik oluşturulmaması ve bu tarz içeriklerin yayılmaması.

Sosyal medyada bilgi kirliliği ve sahte hesaplarla yapılan paylaşımların toplumu kutuplaştırdığı bilimsel bir gerçek. Mahir Ünal'ın açıklamasına göre bu kurallar, sosyal medyanın toplumsal dinamiklere uygun şekilde kullanılmasını sağlayacak. Sosyal medya pratiğinde bu kurallara uyulup uyulmadığını da zaman gösterecek.