Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerinde başlayan yangınlar 10 günden fazla bir süredir devam ediyor. Yangınlara havadan müdahalenin geç yapılması nedeniyle yetkililere tepkiler sürerken AKP Tunceli İl Başkanı'nın photoshop'lu yangın paylaşımı sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar bu yaz ülkemizdeki orman yangınlarına havadan müdahale edilmemesine, uçakların hangarda bekletilmesine çokça tepki göstermişti. Bu kez de Tunceli'deki yangınlar nedeniyle benzer bir durum yaşanıyor ve yetersiz müdahale yüzünden yangınların yayıldığı belirtilerek yetkililer eleştiriliyor.

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, yangınlara gereken müdahalenin yapıldığını belirttiği paylaşımına photoshop ile söndürme uçağı eklenmiş bir fotoğraf paylaşınca sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

İl Başkanı'nın söz konusu photoshop'lu paylaşımı:

Fotoğraf biraz incelendiğinde yangın söndürme uçağı ile yanan yer arasındaki perspektif hatası açık bir şekilde görülebiliyor.

Fotoğrafın orijinali ise bu şekildeydi:

Tabii bu paylaşım sosyal medyanın diline düştü ve tepki topladı.

Tepkilerin ardından İl Başkanı kendisini bu tweet ile savundu.

Orman yangınlarına karşı yeterli müdahale yapılmadığını belirten Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, acilen havadan da müdahale yapılmasını istemişti. Ve geç de olsa havadan destek verilmeye başlandı.

Tunceli Valiliği ise yangının kontrol altına alındığını açıkladı.



