Dolandırıcıların yeni hedefi akademisyenler oldu. Bilimsel makalelerin yayınlandığı uluslararası internet sitelerinin kaynak kodlarını kopyalayan dolandırıcılar, sahte sitelerle Türk ve yabancı akademisyenleri tuzaklarına düşürdüler. Dolandırıcılık olayında 1 milyon TL'lik vurgun yapıldı.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar, gözlerini çeşitli internet mecralarına diktiler. Bugüne kadar da internet üzerinden dolandırıcılık yapan onlarca olay yaşandı. Yaşanan yeni bir olayda daha ise dolandırıcılar bu kez, akademisyenleri 'bilimsel makale' vaadiyle hedef alarak 1 milyon TL'lik vurgun yaptılar. Neyse ki o dolandırıcılar, emniyet güçlerinin düzenledikleri bir operasyonla yakalandılar.

Dolandırıcılar, bilim üzerine hizmet veren ve çeşitli bilimsel makalelerin yayınlamasını sağlayan uluslararası internet sitelerinin kaynak kodlarını kopyalayarak, sahte internet siteleri oluşturdular. Akademisyenlere ulaşarak da bu sahte internet siteleri üzerinde bilimsel makale yayınlayacaklarını söyleyen dolandırıcılar, çoğu akademisyen olan 50 civarında kişiyi tuzaklarına düşürdüler. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan kişilerin İran uyruklu oldukları anlaşıldı.

Dolandırıcılık şebekesinin yönetici konumunda olan Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüphelinin ikamet adresleri, iş yerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 3.350 dolar (yaklaşık 26 bin TL), çok sayıda dijital materyal, çeşitli ülke konsoloslukları ve konsolosluk çalışanları üzerine düzenlenmiş sahte kaşeler ile sahte mühürler ve sahte bandroller ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Van Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. İlk ifadelerinden sonra mahkemeye sevk edilen dolandırıcıların alacakları cezalar, yargılama sürecinin sonunda belli olacak. Son olarak, dolandırılan mağdurlar arasında sadece Türk akademisyenlerin olmadığını, bazılarının yabancı olduklarının öğrenildiğini belirtelim.