Akaryakıt Fiyatlarını Bekleyen Korkutucu Zam Şoku

Motorin ile benzin fiyatları neredeyse eşitlendi. Devletin zamları ÖTV’den karşılamaması durumunda aradaki fark sadece 9 kuruş olacak.

Akaryakıt fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu artış henüz ülkemizde pompalara yansımış değil ancak bir süre sonra zamların kullanıcılara yansıyacağı bekleniyor.

Artışlar ÖTV'den Karşılanıyor

Hükumet Mayıs ayında aldığı bir karar ile akaryakıt fiyatlarına gelen zamları tüketiciye yansıtmayarak ÖTV'den karşılıyor. Halihazırda motorinde 1 TL 4 kuruş, benzinde ise 63 kuruş vergi diliminden karşılanıyor. Devletin bu uygulamaya son vermesi durumunda ise fiyatlarda kaçınılmaz bir artış yaşanacak. Buna göre ÖTV ve KDV de eklendiğinde motorinde 1 TL 24 kuruş artış yaşanacak. Şu günlerde 6 TL 40 kuruş düzeyinde olan litre fiyatı, 7 TL 64 kuruşa kadar çıkacak.

Diğer bir taraftan ise geçmişte motorin ve benzin arasında olan fark günümüzde gitgide ortadan kalkıyor. Devletin uygulaması sona erdiği taktirde benzin fiyatı da 7 TL 73 kuruş seviyelerine kadar çıkacak.

Otogazda da devlet zamları yansıtmama politikasını devam ettiriyor. Şu an gelmesi gereken zamların 85 kuruşu ÖTV'den karşılanıyor.