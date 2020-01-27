Türkiye’nin en büyük bankaları arasında bulunan Akbank ve Yapı Kredi bankaları, sigortacılık kanununu ihlal etmesi sebebiyle ciddi para cezalarına çarptırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği cezaların toplamı, 281,8 milyon lira olarak belirlendi.

Sözcü'nün yaptığı habere göre, Türkiye'nin en büyük bankalarından olan Akbank ve Yapı Kredi, sigortacılık kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Sabancı Grubu’nun çatısı altında bulunan Akbank, 94,7 milyon TL ceza alırken Koç Grubu’na ait olan Yapı Kredi, 187,1 milyon TL ceza ödeyecek.

Koç Grubu çatısı altında bulunan Yapı Kredi, Kamu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamalarda, cezayı öderken %25 peşin ödeme yapacağını iletti. Banka, bu sayede ceza indiriminden yararlanacak.

Akbank sigorta aracılık faaliyetlerine ara verecek

Sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 94,7 milyon TL para cezasına çarptırılan Akbank da, Kamu Aydınlatma Platformu’na bir açıklama yaptı. İdari para cezasını Yapı Kredi gibi %25 peşin ödeyerek indirimden yararlanacağını belirten Akbank, aynı zamanda 30 Ocak’ta başlamak üzere sigortacılık faaliyetlerine 15 gün ara vereceğini duyurdu.

Akbank, yaptığı açıklamalara ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezasının finansal tabloları üzerinde ciddi bir etkiye sahip olmayacağını bildirdi.

2013’te kesilen cezaların toplamı 1,1 milyar TL’yi bulmuştu

Şu anda Akbank ve Yapı Kredi’nin aldığı cezalar, güncelliği nedeniyle ses getirse de Türkiye bankalarının aldığı en büyük ceza toplamı, yeni verilen ceza tutarının çok üstündeydi. 2013 yılında Rekabet Kurumu’nun 12 bankaya kestiği cezaların toplamı 1,1 milyar TL’yi buluyordu.

2013 yılında Rekabet Kurumu’nun verdiği cezalar şu şekildeydi: