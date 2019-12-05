5. Akdeniz Bilişim Zirvesi, 7 Aralık'ta Antalya'da

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi'ne 7 Aralık tarihinde Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi ev sahipliği yapacak. Etkinlik bu yıl da binlerce katılımcıyı ve alanında önde gelen konuşmacıları ağırlayacak.

Piksel Akademi ile Antalya TEKNOKENT iş birliği neticesinde bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, milli teknoloji hamlesi, savunma teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, blockchain teknolojisi, yerli yazılım teknolojileri, espor, veri süreçleri, KVKK, GDPR, turizm ve yeni teknolojiler gibi günümüzün en çok konuşulan konularını masaya yatıracak.

Akdeniz’in en büyük bilişim etkinliği olan Akdeniz Bilişim Zirvesi’nin bu yıl yaklaşık 3500 katılımcıyı ağırlaması bekleniyor. Etkinlik, yalnızca katılımcı sayısı ile değil, konuşmacıların sayısı ve niteliği ile de öne çıkmayı başarıyor. 5. Akdeniz Bilişim Zirvesi’nde yer alacak konuşmacılardan bazıları şu şekilde:

Mehmet Fatih Kacır - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı

Akın Sertcan - Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü

Tuğba Şişik - Zyxel Genel Müdürü

Akdeniz Bilişim Zirvesi'nin etkinlik programı

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan Akdeniz Bilişim Zirvesi, Antalya Mimar Sinan Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde 7 Aralık tarihinde kapılarını katılımcılara açacak. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için akdenizbilisimzirvesi.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.