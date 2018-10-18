  • Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları Su Altında Kalabilir

Akdeniz'deki Dünya Miras Alanları Su Altında Kalma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

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Alman bilim insanları, Akdeniz kıyısında bulunan UNESCO Dünya Miras Alanları'nın büyük risk altında olduğunu söyledi.

Kiel Üniversitesi’nden bir grup bilim insanının yaptığı açıklamaya göre bu miras alanlarının yaklaşık yüzde 80'i tehlike altında. Tehlikenin nedeni ise yükselen deniz seviyesi olarak gösteriliyor.
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"Nature Communications" dergisinde yayınlanan bu açıklamaya göre, yükselen deniz seviyesi sadece binaları ve iş yerlerini değil, miras alanlarını da tehdit ediyor. İtalya'daki Venedik Lagünü, Yunanistan'ın Rodos şehri ve Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti de diğer risk altında olan bölgeler arasında bulunuyor. Akdeniz'de bulunan Dünya Miras Listesi'ndeki 49 alandan, 37'sinin sel, 42'sinin kıyı erozyonu nedeniyle yok olma tehlikesi altında olduğu bildirildi.
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Söz konusu çalışmada bu bölgedeki su taşkınları riskinin önümüzdeki yüz yıl içinde yarı yarıya artacağı ve bu alanlardan 40 tanesinin sular altında kalacağı, 46 tanesinin de kıyı erozyonu nedeniyle ciddi zararlar göreceği ifade edildi.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/foto/201810181035726990-su-altinda-kalma-riski-akdeniz-incileri-venedik-baf-rodos-dubrovnik/
Etiketler: unesco, akdeniz, dünya miras alanları
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