Samsung ve AKG, kulak üstü ve kulak içi olarak tasarlanmış üç yeni bluetooth kulaklık tanıttılar.

Samsung ve AKG, kulak üstü ve kulak içi tipte bulunan N700NC, Y500 ve Y100 adlarıyla üç yeni kulaklığı meraklılarına sundu.

AKG N700NC

Bu model, yumuşak kulak yastıkları ve hafızalı köpüğü ile yüksek seviye bir konfor sunarken; Adaptif Gürültü Engelleme teknolojisi de dışarıdan gelen sesleri bloke ediyor. Kolayca taşınabilmesi için düz, katlanabilir bir tasarıma sahip olan AKG N700NC, gürültü engelleme sistemi açık haldeyken 20 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Sistem kapalıyken bu süreye 16 saat daha ekleniyor.

AKG Y500

AKG Y500, iki cihazla eşleşebilmesi özelliği sayesinde bilgisayarda ve telefonda farklı şeyler dinlerken iki cihaz arasında geçiş yapabilme imkanı sunuyor. Kulaklığı çıkardığınızda da cihaz bunu tespit edip çalan medyayı otomatik olarak duraklatıyor. Gürültü engelleme sistemine sahip olmayan bu model ise, Ambient Aware özelliği sayesinde dinlediğiniz medyanın sesi ile dışarıdaki sesi karıştırarak etrafınızda neler olup bittiğini anlamanızı sağlıyor.

AKG Y100

Y500'ün daha küçük versiyonu olan bu model de Y500'de olduğu gibi çok noktalı bağlantı ve Ambient Aware özelliklerine sahip.

24 gram ağırlığındaki Y100, kulaklarınızda ağırlık yapmıyor ve cihazı çıkarması da oldukça kolay. 8 saatlik çalma süresi sunan kulaklık, 2 saatte de şarj olabiliyor.