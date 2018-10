Akıllı Araç Plakaları, Tüm Otomobilleri 'Akıllı' Yapacak

Otomobillerin bulunduğu ekstrem şartlara uygun olarak geliştirilen akıllı araç plakaları, otomobile dahili bir park sensörü ile GPS sistemi kazandırıyor.

Günümüzde kullandığımız tüm araç gereçler ‘akıllı’ hale geliyor. Bu durum, kullandığımız pek çok aracın asıl görevi haricinde de hizmet vermesini sağladığından faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Yakında otomobillerimizin kimlik belgesi niteliğinde olan plakalar da akıllı olacak ve bize çok önemli hizmetler verecek? Peki nasıl?

Yeni akıllı plakalar, otomobillerde park sensörlerinin ve GPS’in yerini alacak. Trafik içinde ya da park etmeye çalıştığınız esnada ön veya arkada bir araç ya da nesneye fazla yaklaştığınızda plaka bunu fark edecek ve mobil uygulamadan sizi uyaracak. Ayrıca aynı şekilde mobil uygulamadan aracınızın yerini anlık olarak takip edebileceksiniz.

Daha da önemlisi bu plakalar tamamen kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor olacak. Yeni akıllı plakaları aracınıza takmak için kablolarla uğraşmayacaksınız. Ayrıca akıllı plakalar iki adet AA pille çalıştığından aküye bağlamak gibi bir zahmetle de uğraşmıyorsunuz. Akıllı plakalar iki adet pille aylarca hizmet verebiliyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi akıllı plakalar araçların bulunduğu ekstrem şartlara uygun olarak tasarlanıyor. Bu nedenle akıllı plakalar tozdan, sudan ya da kışın ağır şartlarından etkilenmiyor. Kışın kar yağışı ya da yoğun sis altında bile hizmet veren akıllı plakalar, son teknolojiye sahip olmayan araçlara bile önemli özellikler kazandırıyor.

Her şey iyi güzel de akıllı plakalar hangi araçlarda kullanılabiliyor? Akıllı plakalar, aklınıza gelebilecek hemen her araçla uyumlu. Akıllı plakaların en azından şu an için en büyük eksikliği, iOS cihazlarla birlikte çalışamaması. Bu nedenle bir akıllı plakaya sahip olursanız, mobil uygulamasını ancak Android bir cihaz ile çalıştırabileceksiniz.