Şeffafken Opak Hâle Gelebilen Akıllı Kapı Tanıtıldı

Home Depot, şeffaf camı akıllı telefon uygulamasıyla opak yapılabilen kapıyı tanıttı.

Kapıların büyük kısmında camlar kullanılıyor ve bu camları kapatmak için farklı yöntemler kullanılıyor; perdeler ya da jaluziler gibi yöntemlerle kapılardaki camların örtülebilmesi sağlanıyor. Yeni tanıtılan bir kapı ise bu işlemi bir akıllı telefon uygulamasından çözmeyi mümkün kılıyor.

Home Depot için Feather River Doors tarafından geliştirilen kapı, Hubspace üzerinden kullanılıyor. Hubspace üzerinden lambalar, tavan pervaneleri, prizler ve kilitler gibi ev donanımlarını kullanmak mümkün oluyor. Bu ilginç kapının üzerinde bulunan cam, ister şeffaf istenirse de opak olarak kullanılabilmesini de poliüretan köpüğe borçlu.

Fiyatları 800 dolardan başlıyor

Opaklığı değişebilen bu kapıların farklı alternatifleri bulunuyor ve fiyatları da 800 dolardan başlıyor. Bununla birlikte kapılar boyasız olarak geliyor. Böylece kapı sahipleri çerçeveleri istedikleri şekilde boyayabilecek ve evlerine ya da iş yerlerine uygun hâle getirebilecekler. Kapıların satışa çıkacağı tarih ise 28 Ekim olarak açıklandı.

Akıllı camlı kapı şu an için iPhone cihazlar üzerinden bir uygulama ile kullanılabiliyor ancak henüz Siri desteğine ya da HomeKit entegrasyonuna sahip değil. Bu da yeni kapıların daha çok kişi tarafından tercih edilmesinin önünde bir engel olabilir. Kapı için Alexa ve Google sesli kontrol desteği bulunuyor.

Şeffaflığı ayarlanabilir bu kapılar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Evinizde ya da iş yerinizde böyle bir kapı tercih eder miydiniz?