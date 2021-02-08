Kişiye Göre Programlar Oluşturulabilen Akıllı Diş Fırçası

Oclean tarafından piyasaya sürülen X Pro isimli elektronik diş fırçası, tüketicilerin diş fırçalama alışkanlıklarını değiştirecek özelliklere sahip. Kişiye göre özelleştirilebilen fırçalama programları oluşturabilen X Pro, 2 saatlik şarj ile 40 güne kadar kullanım imkanı ve dişlerin fırçalanmayan bölümünü tespit edebilme gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçek. İnsanlar, daha güzel bir gülüşe ve sağlıklı dişlere sahip olmak için gerek diş macunlarına gerekse diş fırçalarına büyük önem veriyorlar. Ayrıca teknoloji şirketleri de son yıllarda, çok daha işlevsel diş fırçaları geliştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu haberimizde sizlere, diş fırçalama alışkanlıklarınızı doğrudan etkileyecek bir diş fırçasından bahsedeceğiz.

Oclean isimli bir şirket tarafından geliştirilen “X Pro” isimli bu diş fırçası, son dönemlerde giderek popülerleşen elektronik diş fırçası modellerinden bir tanesi. Ancak bu ürünü benzersiz kılan bir özelliği var. Bu özellik, Oclean X Pro’nun kişinin diş sağlığına göre programlanabiliyor oluşu. Yani bu diş fırçası, sağlıklı dişler için 2 dakikalık standart fırçalama imkanı sunarken, çürük ya da başka bir sorunu olan dişlere ayrı bir önem veriyor.

Karşınızda, kişiye özel programlama yapabilen diş fırçası Oclean X Pro

Oclean X Pro’nun tek özelliği, kişiye göre programlanabiliyor oluşu değil. Bu diş fırçasını kullanarak diş etlerinize de masaj yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da diş eti kanamasının önlenmesini ve ağızdaki kan dolaşımının iyileştirilmesi anlamına geliyor. Öte yandan bu diş fırçasını kullanarak, dişlerinizin beyazlaşmasını sağlayacak özel bir fırçalama programını kullanabiliyor, böylelikle de diş hekimlerinin beyazlatma uygulamasına ihtiyaç duymamış olabiliyorsunuz.

Akıllı diş fırçasının dokunmatik bir ekranı bulunuyor. Bu ekranı kullanarak farklı fırçalama modları için geçiş yapabiliyor. Fırçalama sürecini de takip eden diş fırçası, bu ekran üzerinden dişlerin hangi bölümlerinin fırçalanıp, hangi bölümlerinin fırçalanmadığını da gösterebiliyor. Tüm bunlara ek olarak bu diş fırçasının, akıllı telefonlarda kullanılabilen bir de uygulaması bulunuyor. X Pro, bu akıllı telefon uygulaması üzerinden de kontrol edilebiliyor.

Bu arada, X Pro’nun mobil uygulaması, küçümsenemeyecek özelliklere sahip. Bir kullanıcı; bu uygulamayı kullanarak fırçalama modları hakkında bilgi sahibi olabiliyor, fırçalama sürecini kendine göre özelleştirebiliyor ve dişini fırçalayıp fırçalamadığını takip ediyor. Ürünün daha da etkileyici bir yanı ise 2 saatlik şarj ile 40 güne kadar kullanılabiliyor oluşu.

Oclean X Pro, ülkemizde de satın alınabilen bir ürün. Bu bağlamda; akıllı diş fırçası ile ilgili detaylı bilgi sahibi olup, Sevgililer Günü’nün yaklaştığı şu günlerde en sevdiğiniz için bu ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.