Kaybolan Alzheimer Hastası, Akıllı Saati Sayesinde Bulundu

Bursa'da kaybolan 80 yaşındaki alzheimer hastası bir adam, akıllı saatinin konum verisi sayesinde sağ salim bulundu. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren ve son dönemlerde de pek çok kişi için vazgeçilmez hale gelen akıllı saatler, bu kez 80 yaşındaki alzheimer hastası bir adamın hayatını kurtardı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olay, teknolojinin dezavantajlı insanlar için ne denli hayati olabileceğini gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre alzheimer hastası Mehmet Yılmaz isimli vatandaş, gezmek için evinden ayrıldı. Kendisine saatler boyunca ulaşamayan ailesi de durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine AFAD, ANDA Arama Kurtarma, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri harekete geçti. Yılmaz'ın oğlunun, babasının akıllı saatindeki son konum verisini yetkililerle paylaşması işleri kolaylaştırdı. Arama kurtarma ekipleri, 80 yaşındaki adamı elleriyle koymuş gibi buldular.

Daha önce de benzer olaylar yaşandı

Yaşanan olayın en sevindirici yanı, 80 yaşındaki alzheimer hastası adamın sağ salim bulunmuş olmasıydı. Üstelik yaşlı adamın sağlık durumu da iyiydi. Ancak Yılmaz, tedbir amaçlı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek müşahede altına alındı.

Akıllı saatlerin insanların hayatını kurtarışı hikayeleri ilk değil. Geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer olaylar yaşanmıştı. Kimi zaman kalp ritmindeki değişiklikleri tespit ederek kalp krizlerini önceden tespit eden akıllı saatler, kimi zaman da otomatik olarak sağlık ekiplerini bilgilendirerek insanlara yardımcı oluyorlar. Sonuç olarak teknoloji, hayatımıza yeni uygulamaları sokmakla kalmıyor, doğrudan hayatımızı kurtarabiliyor...