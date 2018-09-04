Giyilebilir teknoloji pazarında Apple Watch, 2018 ikinci çeyreğinin lider ismi oldu. Toplamda 5 milyon satış gerçekleştirerek iki modeliyle en üst sıraya yerleşen Apple'ın yeni Watch Series 4'ü yolda.

Apple Watch Series 4 hakkında sızıntı bilgiler gelmeye devam ederken geçen hafta hazırlanan bir rapor, Apple Watch’ın piyasada lider olduğunu kanıtladı. Counterpoint Research tarafından hazırlanan rapora göre Apple Watch Series 1 ve Apple Watch Series 3; 2018'in ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı saatlerinden ilk ikisi olmayı başardı. IDC’nin bugün yayınladığı rapor ise Apple Watch sevkiyatlarının üç aylık dönemde 5 milyona yaklaştığını ortaya koydu.

Apple, bu yılın Nisan ve Haziran ayları arasında toplam 4.7 milyon Apple Watch sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu da giyilebilir teknoloji pazarında markanın pazar payını yüzde 17’ye çıkardı. Pazarda bir numaraya yerleşen dev marka, geçen yıl gerçekleştirdiği toplamda 3.4 milyon Apple Watch satışının ardından ciddi bir büyüme gösterdi.

Akıllı saat piyasasında ikinci sırayı ele geçiren Xiaomi, bu dönemde toplamda 4.2 milyon cihaz satışı gerçekleştirdi. Pazarın bir diğer önemli ismi Huawei, çeyrek dönemde oldukça iyi bir performans sergileyerek toplam 1.8 milyon adet satışa ulaştı ve üçüncü sıraya yerleşti. Huawei geçen seneye göre yüzde 118.1’lik olağanüstü bir büyüme ile satışlarını katladı. Piyasadaki bu pozitif büyümelerin dışında listede düşüş yaşayan tek büyük üretici ise Fitbit oldu.

Apple Watch Series 4’ün gelmesini beklerken diğer serilerin 5 milyon satış gerçekleştirmesi de çok uzun sürmedi. Bu liderlik listesinde üst sırada yer alması kesinlikle Apple’ın yeni akıllı saatinin satışlarını daha iyi yönde etkileyecek. Bunun dışında Huawei, giyilebilir pazardaki yerini Çin’e odaklamış durumda ve bu konuda oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Huawei’nin özellikle sporcu ve izci kitleye satış yapması bu büyümenin en büyük sebeplerinden biri.