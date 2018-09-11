Kayseri’nin Melikgazi bölgesinde bir ofisi bulunan Avusturya merkezli akıllı saat üreticisi Viita, yeni saatiyle Kickstarter üzerinden 1.30 saat içerisinde belirlenen ciro hedefine ulaştı. Tasarımıyla dikkatleri çeken saatin özelliklerine değiniyoruz.

Kickstarter üzerinde birbirinden ilginç projeleri görmek mümkün. Bu projelerden bazıları ise belirlenen fonlama hedefine kısa sürede ulaşarak dikkat çekiyorlar. Yeni bir proje olan Viita Watches tarafından geliştirilmiş Viita Titan HRV akıllı saati ise söz konusu dikkat çekeçi işlerden birisi oldu. Bu arada Viita Watches’in LinkedIn’e göre Kayseri Melikgazi bölgesinde de bir ofisi bulunuyor.

Viita Titan HRV’nin “titan” olarak isimlendirilmesi bir dikkat çekme çabası değil, çünkü firma titanyum gövde kullanarak farklı bir tasarıma imza atmış durumda. Klasik saat tasarımlarından esinlenilen çizgileri, safirden yapılmış dokunmatik ekranıyla göz kamaştırıyor. 100 metre derinliğe kadar su geçirmediği belirtilen Titan HRV, aynı zamanda kalp atışlarınızı günlük olarak raporlayabiliyor.

Diğer akıllı saatlerden farklı olarak stres seviyesi ölçümü ile işe yeni bir boyut kazandıran Titan HRV, 19 farklı spor çeşidine özgün ölçümler yapabiliyor. Aynı zamanda saat içinde bulunan özel uygulama ile farklı görevleriniz için hatırlatmalar oluşturmak da mümkün.

Viita, Titan HRV’nin hiç şarj edilmeden 2 haftaya kadar kullanılabileceğini söylüyor. Bu kullanım süresi muhtemelen saatin işlemcisi tarafından desteklenen düşük güç moduyla ilgili. Aksi takdirde tam performansla kullandığınız zaman akıllı saatlerin 2 hafta dayanabilmesi için daha büyük bataryalar, yani daha büyük gövdeler gerek.

Türkiye, Orta Doğu ve çevre bölgelerdeki satışlar için Kayseri’deki Viita ofisinin sorumlu olduğu akıllı saatin Kickstarter sayfasını buradan inceleyebilirsiniz. Saatin fiyatı ise 279 Euro, yani güncel kura göre vergisiz 2100 TL’ye yakın etiketi var.