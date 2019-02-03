Akıllı Şehir Teknolojisi Yüzde 60 Oranında Tasarruf Sağlıyor

Telefonlarımızdan, TV'lerimize her şeyin akıllandığı şu yıllarda şehirler de akıllanıyor ve geliştirilen teknolojilerle enerji tasarrufu sağlanıyor.

Konya’da bulunan bir teknoloji şirketi olan Logiba, kurduğu Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi (ASAS) ile yüzde 60 oranında elektrik tasarrufu sağlayabiliyor. Şirket Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi ve Akıllı Şehir Atık Toplama Sistemi (ASAT) ile il ve ilçelerdeki hizmetleri kolaylaştırıyor. Akıllı şehir altyapısını kuran şirket ayrıca meteoroloji takip, plaka tanıma sistemi ve güç analiz gibi hizmetler de sunuyor.

Firmanın kurucusu Lütfi Can Başaran, Anadolu Ajansına verdiği röportajda, boşa harcanan enerjinin büyük bir sorun olduğunu dile getirdi. Akıllı şehir teriminin insanlarda uyandırdığı intibanın çok da doğru olmadığını söyleyen Başaran “Akıllı şehir dediğimiz zaman insanların gözünde genellikle ve sadece işlevlerin otomatikleşmesi canlanıyor. Oysa vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için şehri etkin yönetmek gerek. Bunun için de teknolojiyi araç olarak kullanıp, şehir sakinlerinden geri besleme alarak sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor. Nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının ana maddesi olan veri, akıllı şehir konusunda da en önemli konu başlığı.” dedi.

Başaran, ASAS’ın bugüne kadar 20 il ve ilçede kurulduğunu söyledi ve planları arasında bu teknolojiyi yurt dışına satmak olduğunu da dile getirdi. Başaran ayrıca, sağladığı tasarrufun maliyetini 2 yılda çıkardığını söyledi.

Sistemin çok büyük tasarruf sağladığını ve ülkemizin aydınlatma giderlerine önemli katkı sağlayacağını söyleyen Başaran “Akıllı şehir sistemleri, harekete duyarlı sensörle akıllı şehirciliğin temel omurgasıdır. Her yerde armatürü vardır. ASAS, harekete, zamana ve mevsim şartlarına göre aydınlatmayı ayarlayabiliyor. ASAS'ın yatırım bedeli, 19-24 ay arasında sağladığı tasarrufla kendini amorti ediyor. Milli ekonomiye enerji sarfiyatındaki tasarrufla ciddi katkı sunuyor. Yüzde 60'ın üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ülkemizin aydınlatma giderlerinde önemli tasarruf sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği bu uygulama için bu sahada yerli üretim yapan firmalar yeterli sayıda var. Ülkemizde bu ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılama kapasitesi var.” ifadelerini kullandı.