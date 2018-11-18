Akıllı Şehirler, 3 Kelimelik Akıllı Adreslere Sahip Olacak

Şehirlerin yüzlerce yıldır sahip olduğu adres sistemi artık tarih olabilir.

Başlangıçta vergilendirme ve polislik hizmetlerine yardımcı olması amaçlanan binalara sokak numaralarının tahsis edilmesinin, günümüz koşullarında eskidiği ifade ediliyor.

What3Words'ün pazarlama müdürü Giles Rhys Jones, “Akıllı şehirler için, daha spesifik adreslere yönelik bir ihtiyaç var” açıklamasını yaptı. Yolculuk, taksi çağırma ve daha birçok adrese dayalı hizmetler, eski adres sisteminin eksiklikleri ile mücadele ediyor. Genellikle Uber, sık sık adres sorunlarından yakınıyor çünkü bazen bir adres yüzlerce metrelik bir alanı kapsayabiliyor. Ayrıca varması gerektiği yere adres karışıklığı yüzünden zamanında varamayan ambulanslar da mevcut. Şehir yöneticileri de kimi zaman yol onarımlarını ve hizmet kesintilerini saptamakta güçlük çekiyor. Bütün bunlar eski adres sisteminin eksiklikleri olarak göze çarpıyor.

Gelecekte, drone teslimatlarından otonom arabalara uzanan servisler, eski adresleme sistemine daha da fazla yük bindirebilir. Kendi kendine giden araçlar insanları taşımaya başladığında, yolcular tam olarak nerede duracaklarını belirleyebilmelidir. Ayrıca Drone tarafından yapılan teslimatlar tam adrese gitmeyip bir kişinin garajına veya bahçesine gidebilir.

GPS koordinatları bu duruma bir çözüm getirse de oldukça karışıktır. Arkadaşınıza “Hey, gel beni 49.010486 enlem ve 2.568131 boylamdan al'' dediğinizi düşünün. Anlık koordinatlarınızı başkalarına iletmek hiç pratik değildir ve çok karmaşıktır.

What3Words, bu adres karışıklığını çözmek için yeni bir yöntem sunuyor. Şirket, gelişmiş bir algoritmik denklem kullanarak gezegeni 3 x 3 metrelik karelere böldü ve her kareye 3 kelimeden oluşan benzersiz kelimeler atadı. Bu yeni yöntem bütün dünyayı kapsadığı için ismi duyulmayan ve bir adresi bile olmayan uzak bölgeler rahatlıkla tanımlanabiliyor. İster bir dağın tepesinde olun, ister göl kenarında, konumunuzla ilişkili üç kelimeyi birilerine söylediğinizde rahatlıkla sizi bulabilecek.

Marinas.com, denizcileri güvenli limanlara yönlendirmek için bu sistemi kullanıyor. Google ve Açık Sokaklar dahil olmak üzere haritalarda yer paylaşımı yapan What3Words, yeni navigasyon sistemlerine entegre edilmeye başladı. Çok yakında bu yeni adres sistemi sizin de karşınıza çıkabilir.