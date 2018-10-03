Akıllı Telefonunuzun Ekranını Masaüstüne Yansıtabileceksiniz

Microsoft mobil genel müdürü Shilpa Ranganathan, Windows 10'a gelecek bir özellik ile akıllı telefon ekranını masaüstüne yansıtmanın mümkün olacağını, bu sayede telefona dokunmadan kontrol etmenin mümkün olacağını dile getirdi.

Günümüzde akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu inkar edilemez bir gerçek. Akıllı telefonlar, piyasaya ilk çıktıkları günden bu yana inanılmaz bir gelişme göstermiş olsalar da hala bilgisayarların yerini alabilecek kapasiteye sahip değiller. Dolayısı ile bir yandan bilgisayar başında işlerimizi yürütürken bir yandan da sürekli olarak akıllı telefonumuzu kontrol etmek zorunda kalıyor.

Microsoft, ilerleyen dönemde Windows 10’a getireceği yeni bir özellik ile hem akıllı telefon hem bilgisayar kullanma derdimizi ortadan kaldırabilir. Şirketin Surface etkinliğinde söz alan Microsoft mobil genel müdürü Shilpa Ranganathan, gelecekte Windows 10’a eklenecek bir özellik ile akıllı telefon ekranını, masaüstüne yansıtılabileceğini söyledi. Fakat Ranganathan’ın açıklamalarının yalnızca bir öngörüden ibaret olduğunu belirtelim.

Windows 10 Ekim güncellemesinde böyle bir özellik yer almıyor. Ayrıca Microsoft’un böyle bir özellik üzerinde çalıştıklarına dair resmi bir açıklaması da bulunmuyor. Fakat gelecekte akıllı telefonların ekranını masaüstüne yansıtabileceğimiz bir özellik, bilgisayarda çalışırken sürekli telefon kontrol etme zorunluluğumuzu ortadan kaldırabilir. Fakat böyle bir özelliği iOS işletim sistemine sahip cihazların desteklemesi mümkün görünmüyor.