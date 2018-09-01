Akıllı Telefon Fiyatları Neden Sürekli Artıyor?

Akıllı telefon üreticileri, her yeni amiral gemisinde fiyatları yükseltmeye başladı. Bu yükselişin üstüne bir de dolar kuru eklenince, işler iyice çığrından çıktı.

Akıllı telefon fiyatları, özellikle 2018 yılı itibariyle 1000 dolar seviyesinin üzerinde seyretmeye başladı. Hem doların TL karşısındaki yükselişi hem de üreticilerin yaptığı fiyat artışları, yeni telefonları her geçen gün ulaşılamaz hale getiriyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında 1000 dolarlık psikolojik barajı iPhone X ile kıran Apple, ciddi bir fiyat artışına gitmesine rağmen gayet iyi satış rakamları elde etti. Bu durum, Apple'ı ve diğer üreticileri daha yüksek fiyatlar için cesaretlendirmeye yetti.

Apple ve Samsung'un başlattığı yüksek fiyat furyası, Huawei ve hatta OnePlus gibi üreticilere de sıçradı. Neredeyse tüm üreticilerin çeşitli oranlarda fiyat artışlarına gittiği bu günlerde, en ciddi yükselişi ise OnePlus tarafında görüyoruz. 2016 yılında tanıtılan OnePlus 3, 399 dolarlık fiyat etiketine sahipken; bu yıl piyasaya sürülen OnePlus 6'nın fiyatı 529 dolar seviyesine kadar çıkmış durumda.

Üreticilere göre gelişen işlemci, kamera gibi teknolojiler bu fiyat artışlarının sebebi. Aynı zamanda çerçevesiz ekran trendi de üreticilere ekstra bir yük olarak görülüyor. Ancak tabii ki bu zamların asıl sebebi, kullanıcıların 'daha iyi bir telefon' için daha yüksek ücretler ödemeye hazır olmaları.

Akıllı telefon üreticilerinin 2016 yılından bu yana yaptığı fiyat artışları:

Tablodan da görüleceği üzere, birçok üretici 2016 yılından bu yana çok ciddi fiyat artışlarıyla karşımıza çıkmış. Üreticilerin bu fiyat artışlarındaki en büyük savunması ise Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen yeni teknolojiler. iPhone X'daki 3D yüz tanıma özelliği veya Huawei P20 Pro'daki üçlü kamera kurulumunu bu teknolojilere birer örnek olarak gösterebiliriz.

Akıllı telefon fiyatları bu gidişle daha da yukarı seviyelere çıkacak gibi görünüyor. Neyse ki orta segment cihazlarda yükselişler bu denli sert olmuyor.