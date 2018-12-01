Akıllı Telefon Fotoğrafçıları İçin 5 İşe Yarar Öneri

Akıllı telefonlarda kameraların arttığı bir dönemdeyiz. Tek ya da çok, hangi kamerayla çekerseniz çekin, eğer telefonunuzla fotoğraf çekmeye ilginiz varsa bu tavsiyeler işinize yarayacak.

Fotoğraf çekerek anıları ölümsüzleştirmek kadar güzel bir şey yok. Gelişen akıllı telefon endüstrisi sayesinde artık el kadar cihazlarla bile inanılmaz fotoğraflar çekilebiliyor. Eğer siz de akıllı telefonunuzla fotoğraf çekmeyi seven kişilerdenseniz, bu tavsiyeler ile daha iyi anlar yakalayabilirsiniz.

Telefonlarda çoklu kameraların olması, genellikle bu anların daha net, daha iyi çekilebilmesi için bulunur. Genelde çift kameralı telefonlar ikincil kamerayı portre modu için, daha fazla kameraya sahip olan telefonlar ise farklı özellikleri donanım olarak sunduğu için bu fazla kameraları kullanır. Bu özellikler olsun veya olmasın, bu tüyoların yardımıyla sizler de güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

1 - Birden fazla çekim yapın / Seri çekim modunu kullanın

Eğer bir grup fotoğrafı veya bir manzara, mutlaka birisi kendisini beğenmeyecek ve yeniden çekilmesini isteyecektir. Bunun gibi sorulardan kaçınmak için seri çekim modunu kullanabilirsiniz. Ortalama 20 kare içinde mutlaka herkesin güzel çıktığı, manzaranın mükemmel durduğu bir fotoğraf vardır.

Yukarıdaki öneriyle ilgili bilginiz olsun, seri çekim modu ne kadar hızlı çekerse fotoğrafın kalitesi de o kadar düşecektir. Bu yüzden tercihen art arda çekim yaparak kalite kaybını da önleyebilirsiniz. Fakat bir grup fotoğrafı çekiyorsanız, herkes fotoğrafın çekilmesi için sabırla beklemeyecektir, bu yüzden elinizi çabuk tutmanız herkes için daha iyi olacaktır.

2 - Kamera uygulamanızı kurcalayın veya yeni kamera uygulamalarını deneyin

Akıllı telefonların stok kamera uygulamaları bile mutlaka birtakım özelliklerle donatılır. Bu özellikleri kurcalayın ve nasıl çalıştığını keşfedin. Özellikle son iki yıl içinde çıkan telefonların kamera uygulamaları "Manuel Mod" veya "Pro Mod" adı altında özellikleri ayarlama şansını sizlere sunar. Işık ayarını, odaklamayı, açıklığı bu mod ile ayarlayabilirsiniz.

Eğer bir odanın, bahçenin veya bir mekanın fotoğrafını çekiyorsanız, kameranızın ayarlarında mutlaka "Izgara modu" bulunur. Ekranınızı dokuza bölen, iki yatay ve iki düşey çizginin de yardımını alarak fotoğraflarınızda uygun düzeni yakalayın. Bir mekanda öne çıkmasını istediğiniz objeler varsa, bu objeleri düşey çizgilerin bulunduğu kısımda tutmaya çalışın.

3 - Işığın gücünden faydalanın

Işık, objelerden gözümüze yansır ve bu sayede çevremizi görebiliriz. Kameralar, tam olarak bir göz sayılmaz, bu yüzden düzensiz veya yersiz ışıkta müthiş bir performans veremezler. Bir kişinin fotoğrafını çekiyorsanız, ışığı mutlaka kendi arkanızda tutun. Akıllı telefonlar ışığa odaklanmaya çalışacağı için eğer ışığı karşınıza alırsanız, büyük ihtimalle herkesi siyah bir silüet şeklinde çekersiniz.

Işığı bazı durumlarda yanda veya önde tutmanız da oldukça işinizi görecektir. Kayalıkların veya bir şehrin silüetini çekmek istiyorsanız, güneşin doğuşu veya batışı sırasında, kısaca objelerin arkasına geçtiği sırada çekebilirsiniz. Eğer ışığı yan tarafa alırsanız, fotoğraflarınıza dramatik bir efekt katabilirsiniz.

4 - Bir fotoğraf sadece çekildiğinde bitmez

Şipşak fotoğraflarda mükemmel bir başarı beklemiyorsanız, eh işte denilecek fotoğraflarınızı düzenleyerek çektiğiniz fotoğraflara bir dokunuş katabilirsiniz.

Bu tip düzenlemeler için uygulama mağazalarında birçok uygulama bulunsa da Google tarafından geliştirilen Snapseed de oldukça iyi bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Çektiğiniz fotoğrafların parlaklığını, kontrastını ve daha fazlasını ayarlamanın haricinde güzel filtreler ile de bezeyebilirsiniz.

5 - Gerekirse ekipmanlara danışın, yoksa da mutlaka bir çözüm vardır

Akıllı telefonlarda fotoğraf çekmeyi bir üst seviyeye taşımak için, ekipmanlar kullanabilirsiniz. Akıllı telefon için telefon lensleri, tripodlar ve daha niceleri bulunmakta. Bunları kullanarak fotoğraflarınıza katkıda bulunun.

Makro lens ile küçük objelerin fotoğraflarını çekebilir, balık gözü lens ile fotoğrafınızın bakış açısını genişletebilirsiniz. Tripod ise telefonu titretmeden, sabit olarak tutmanızı gerektiren gece modu, HDR gibi özellikler için işe yarar bir ekipman. Bunun haricinde telefonun pozlama değerini manuel modun yardımıyla yüksek bir değere (15s gibi) çıkartırsanız, düşük ışıkta ışık izlerinin fotoğrafları çekebilirsiniz.

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