Sadece Akıllı Telefon Kamerasıyla Kan Testi Yapan Uygulama

Test kitiyle birlikte kullanıldığında sadece 5 dakikada sonuç veren yeni bir kan testi sistemi geliştirildi. "PocDoc" olarak isimlendirilen sistem, bir mobil uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Çalışan bir kamerası olan tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen testin, COVID-19 salgınında kritik önem arz edeceği söyleniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kritik bir önem arz etmeye başlayan kan testleri, istenen seviyede hızlı değil. Hal böyle olunca da bazı kesimler, kan testlerinin hızlandırılması ve birkaç dakikada sonuç verebilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu bağlamda geliştirilen PocDoc isimli bir platform da tam olarak bunu yapmayı başarıyor. Bir uygulama olarak karşımıza çıkan PocDoc, kitiyle birlikte kullanıldığında yalnızca 5 dakika içerisinde kan testi yapılabilmesini sağlıyor.

PocDoc CEO'su Steve Roest tarafından yapılan açıklamalara göre uygulamanın hedefi, insanların akıllı telefon veya tabletlerini kullanarak kan testi yapabilecek hale gelmeleri. Bu amaç uğruna pandemiden çok daha öncesinde çalışmaya başlayan ekip, hedeflediği noktaya ulaşabilmiş gibi görünüyor. Roest'un iddiasına göre PocDoc, COVID-19 testi bile yapabilecek kapasiteye sahip.

Kamerası olan her akıllı telefon, kan testi yapabilir

PocDoc, bir damla kan üzerinde oldukça detaylı bir renk izleme sistemine sahip. Bir kişi, ufak bir damla kanını test kitine sürdükten sonra kendisine sunulan ve birkaç sorudan oluşan anketi tamamlıyor. Yaklaşık beş dakika süren bu anket tamamlandıktan sonra da kan testinin görüntüsü, telefonun kamerası aracılığıyla sisteme yükleniyor. Yükleme işleminin hemen ardından da test sonucu belli olmuş oluyor.

PocDoc geliştiricileri, akıllı telefonların giderek gelişmesiyle birlikte hemen her alanda kullanılabileceğini düşünüyorlar. İşte bu düşüncenin bir ürünü olarak karşımıza çıkan PocDoc, verdiği sonuçlarla da kendini ispatlamış gibi görünüyor. Steve Roest, bu sistem sayesinde COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasının kolaylaşacağını söylüyor. Ancak sistemin dünya geneline yayılıp yayılmayacağı şu an için bilinmiyor.