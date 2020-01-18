Akıllı Telefon Kullanırken Sıkça Yaptığımız 5 Hata

Akıllı telefonların varlığı hayatımızı oldukça kolaylaştırsa da bu cihazları kullanırken yaptığımız pek çok hata var. Bu hatalar genel olarak yaşam kalitemizin düşmesine neden olabiliyor.

Akıllı telefonlar hayatımıza gireli 10 yıl kadar bir zaman geçti. Bu sürede oldukça yaygınlaşan ve herkesin neredeyse bir tane edindiği akıllı telefonları kullanırken yaptığımız bazı davranışların ise yanlış olduğu ortaya çıktı.

Akıllı telefon kullananların kaçınması gereken, en yaygın 5 yanlış, Bright Side tarafından derlendi. Bu noktalara dikkat etmek akıllı telefonlar nedeniyle zarar görmeyi engelleyecek ve genel olarak hayat kalitemizin artmasına katkıda bulunacaktır.

Akıllı telefonla uyumak

Akılı telefonlar bir elektromanyetik alıcı ve iletici görevi görür. Bu da akıllı telefonların sürekli olarak radyo dalgaları yaydığı anlamına gelir. Kesin sonuçlar veren bir araştırma yapılmamış olsa da uzun süreler boyunca bu etkiye maruz kalmanın olumlu sonuçları olmadığı konusunda araştırmacılar hemfikir. Ayrıca bildirimler uykunuzu bölebilir.

Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak

Ekrandan yayılan mavi ışık, uyku düzenini belirleyen melatoninin salgılanmasını baskılar. Bu yüzden de uyku düzenine zarar verebilir. Mavi ışık filtresi kullanmak ve ekran parlaklığını ayarlamak bu noktada yardımcı olabilir. Mavi ışığa uzun süre maruz kalmak görme sorunlarına da neden olur.

Az çeken yerde telefon kullanmak

Telefonun az çekmesi, telefonunuzun sinyal alıp vermek için daha güçlü çalışmaya zorlanmasına neden olur. Bu da daha çok ve daha düzensiz radyo sinyali anlamına gelir. Telefonunuz tam çekmiyorsa kendinize çok yakın tutmayın.

Telefona fazla temas etmek

Yapılan bazı araştırmalar, akıllı telefonlar ile kanser arasındaki ilişkiyi inceliyor. Uzun süre cildimizle temas etmesi, özellikle de 900 Mhz gibi telefonun ısınmasına neden olan sinyal seviyelerinde telefonların hastalıklara daha açık olmamızı sağlıyor. Telefonlar ısındıkça aldığımız ısı, hücrelerde bozulma ve mutasyonu tetikliyor. Bu nedenle telefonumuzu elimizde değil çantada, cebimizde vs taşımalıyız. Ayrıca konuşurken kulaklık kullanmak da iyi bir alternatif.

Ekrana bakarken boynu fazla eğmek

Akıllı cihazları fazla kullanmanın zararları olabildiği biliniyor. Bunlardan biri de “mesaj boynu” olarak adlandırılan sağlık sorunudur. Mesaj yazarken başı fazla eğmekten kaynaklanan bu sorun boyun omurlarında fazla gerilmeye neden olur, bir noktadan sonra boyun, başın ağırlığını kat kat fazla hissetmeye başlar. Telefonu göz hizasında tutmak ve boynumuzu mümkün olduğunca düz tutmak bu noktada yardımcı olacaktır.