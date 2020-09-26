Araştırmaya Göre Akıllı Telefon Ortalama Satış Fiyatı Arttı

Counterpoint Research tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, 2020'nin ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarının röntgenini çekti. Buna göre ortalama akıllı telefon satış fiyatı dünya genelinde artış gösterdi.

Bir araştırma şirketi olan Counterpoint Research, yayınladığı bir yeni araştırmayla dünya genelindeki büyük pazarlarda akıllı telefonların ortalama satış fiyatındaki değişimi ortaya koydu. Araştırmaya göre 2020'nin ikinci çeyreğinde telefonların ortalama satış fiyatı sadece bir pazarda düşüş gösterdi.

Counterpoint Research tarafından Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya Pasifik ve Çin pazarlarına bakıldı. Araştırma sonucunda Latin Amerika haricinde kalan tüm pazarlarda ortalama satış fiyatının arttığı görüldü.

2020'nin ikinci çeyreğinde telefonların ortalama satış fiyatı arttı

Araştırma sonucuna göre ortalama satış fiyatında en yüksek artış %13 ile Çin'de görüldü. Ortalama akıllı telefon satış fiyatı 310 dolar olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika pazarında artış bir önceki yıla göre %7 olarak gerçekleşti ve ortalama satış fiyatı 471 dolar oldu. Latin Amerika pazarında ise %5'lik bir düşüş yaşandı ve ortalama satış fiyatı 166 dolar oldu.

Akıllı telefon satışları azalırken ortalama satış fiyatlarındaki artış, premium segmente ait akıllı telefonların satış konusunda daha iyi bir çizgi izlediğini gösteriyor. Akıllı telefon pazarında genel olarak bir önceki yıla göre %23'lük bir düşüş yaşanırken premium segment akıllı telefonlarda bu oran sadece %8 olarak gerçekleşti.

Üst segment telefonların nispeten daha güçlü kalmasının sebebi ise 5G bağlantılı akıllı telefonlar oldu. Rapora göre, ikinci çeyrek sırasındaki toplam telefon satışlarının %10'unu 5G'li cihazlar oluştururken toplam gelirin de %20'lik kesimini oluşturdu.

İkinci çeyrekteki toplam pazar gelirlerinde %34 ile aslan payını kapan Apple'ın takipçisi %20 ile Huawei oldu. Huawei'nin hemen arkasında %17 ile Samsung yer alırken vivo ve OPPO da %7 ve %6'lık paylarla Samsung'u takip etti. Söz konusu araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.