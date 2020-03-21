Akıllı Telefon Dünyası, Tarihinin En Sert Düşüşünü Yaşadı

Koronavirüs, dünya genelinde birçok ülkenin yanı sıra birçok endüstriyi de olumsuz etkiledi. Bunların arasında akıllı telefon endüstrisi de bulunuyor ve yayınlanan yeni bir rapora göre akıllı telefon piyasası, tarihindeki en büyük düşüşü yaşadı.

Çin’de ortaya çıkan 276 binden fazla kişiyi etkileyen ve 11 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Koronavirüs, dünyanın birçok ülkesinde günlük yaşantıyı da olumsuz etkiliyor. Ayrıca virüs salgını sebebiyle birçok sektörde de çeşitli olumsuzluklar yaşanıyor ve bu sektörlerden bir tanesi de akıllı telefon piyasası.

Dev akıllı telefon üreticisi Apple, şubat ayında yılın ilk çeyreğindeki performans beklentisinde bazı yeni ayarlamalar yaptı ve şirket, Koronavirüs salgını sebebiyle hedeflerini tutturamayacağını söyledi.

Akıllı telefon pazarının en sert düşüşü yaşandı

Strategy Analytics şirketi, akıllı telefon pazarının ne kadar büyük bir hasar aldığını gösteren yeni bir rapor yayınladı. Strategy Analytics Müdürü Neil Mawston’a göre akıllı telefon pazarı, şubat ayında bu zamana kadarki en sert düşüşünü yaşadı.

Mawston, “Dünya genelindeki akıllı telefon pazarı tarihinin en büyük düşüşü Şubat 2020’de yaşandı. Çin’de ve Asya genelinde akıllı telefon arz ve talebi düştü, dünyanın geri kalanında da yavaşladı. Bu, akıllı telefon endüstrisinin unutmak isteyeceği bir dönem” ifadelerini kullandı.

Strategy Analytics Direktörü Linda Sui, akıllı telefon pazarının Şubat 2020’de, Şubat 2019’a göre yıllık olarak %38’lik bir düşüş yaşadığını söyledi. Sui, yaşanan bu düşüşü; COVID-19’a, fabrikaların üretimdeki yetersizliğine ve tüketicilerin bu cihazları almaktaki isteksizliğine bağladı. Sui, Şubat 2019’daki 99,2 milyonluk satışın Şubat 2020’de 61,8 milyona kadar gerilediğini ifade etti.

Strategy Analytics Kıdemli Analisti Yiwen Wu ise mart ayında çok büyük bir gelişme yaşanmasını beklemiyor. Wu, satışların artırılması için fiyatlarda büyük indirimlerin ve paketlerin yapılması gerektiğini söylüyor. Şirket tarafından yayınlanan raporda hangi şirketin ne kadarlık düşüş yaşadığı ise belirtilmiyor.