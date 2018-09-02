Akıllı Telefon Piyasasında En Çok Arızalanan 10 Telefon

Her teknolojik cihaz gibi akıllı telefonlar da sık sık bozuluyor. Bugün sizlere en çok arızalanan akıllı telefon modellerini listeleyeceğiz.

Akıllı telefonlarımız son yıllarda büyük gelişim gösteriyor. Bu gelişimin hızına yetişmek çok zor olsa da üreticiler de bazen bu hızın gafletine uğrayarak nispeten sorunlu cihazlar üretebiliyorlar. Normalde her teknolojik üründe görülebilen arıza durumu, bu hız sebebiyle de büyük bir artış göstermeye başladı.

Mobile Device Repair and Security Report’un hazırladığı bir rapora göre teknik servise onarıma en sık uğrayan cihazlar yayınlandı. Bu rapora göre, bazı cihazlar yüksek oranda sorunla karşılaşarak teknik servise gitmek zorunda kalıyor. İşte, şu anda piyasada olan ve en çok arızalanan 10 akıllı telefon:

10-) Samsung Galaxy S7 Edge (yüzde 2)

9-) Samsung Galaxy S6 (yüzde 2)

8-) Xiaomi Redmi Y1 (yüzde 2)

7-) Samsung Galaxy S7 Active (yüzde 3)

6-) Samsung Galaxy S8+ (yüzde 3)

5-) Samsung Galaxy S7 (yüzde 3)

4-) Nokia 6 (yüzde 4)

3-) Lenovo K8 Note (yüzde 5)

2-) Moto G (5S) Plus (yüzde 6)

1-) Xiaomi Redmi 4 (yüzde 9)

Yeni bir telefon satın almadan önce bu liste işinize yarayacaktır. Samsung’un özellikle S7 serisinde sorun yaşadığını gözlemlediğimiz bu listede, yer almasa da kronik sorunlar yaşayan bazı akıllı telefonlar da bulunuyor.