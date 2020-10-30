Telefon Satış Rakamları Açıklandı: Samsung Rakip Tanımadı

2020'nin üçüncü çeyreği için akıllı telefon satış rakamları açıklandı. International Data Corporation tarafından yapılan açıklamalar, Samsung'un son çeyreğin zirvesinde olduğunu ortaya koyuyor. Huawei'de durumlar hiç iyi değilken Xiaomi'nin yüzü gülmeye devam ediyor.

International Data Corporation (IDC) isimli bir istatistik şirketi, 2020'nin son çeyreğindeki akıllı telefon satış rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamalar, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin bir kez daha Güney Koreli rakibi Samsung'un gerisine düştüğünü gözler önüne seriyor. Ayrıca en azından bazı şirketler şirketler, koronavirüs salgınına rağmen son çeyrekteki satış rakamlarından memnun kalacaklar gibi görünüyor.

IDC'nin açıkladığı verilere göre şirketlerin tümü, son çeyrekte 353,6 milyon sevkiyat gerçekleştirdiler. Bu sevkiyatların en büyük bölümü ise tek başına Samsung tarafından karşılandı. Şirket, son çeyrekte 80,4 milyon akıllı telefon göndermeyi başardı. İlginç bir şekilde şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre akıllı telefon satışlarını artırdı. Oysaki beklentiler, akıllı telefon pazarında yaşanan daralmanın büyük ölçüde devam edeceği yönündeydi.

Listenin devamına baktığımızda, Samsung'u takip eden şirketin 51,9 milyon satışla Huawei olduğunu görüyoruz. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 66,6 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmişti. Aradaki fark ise Huawei'nin pazar payının yüzde 22 gibi rekor bir seviyede düştüğünü gösteriyor.

Başka bir Çinli teknoloji şirketi olan Xiaomi'de ise yüzler gülüyor. Çünkü şirket, son çeyrekte 46,5 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Satışlarını, yıllık bazda yüzde 42 artırmayı başaran Xiaomi, bu konuda dikkat çeken bir başarıya imza atmış gibi görünüyor. Xiaomi'yi takip eden şirketse kısa bir süre önce iPhone 12 ailesini duyuran Apple. Apple'ın satışları da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında düşmüş durumda.

İşte son çeyrekte gerçekleşen akıllı telefon satış rakamları

Bu arada, parantez açılması gereken başka bir grup da "others" olarak isimlendirilen kısım. IDC'nin araştırmasına göre farklı teknoloji üreticilerini içeren kısım, sektörün en büyük pazar payını elinde tutuyor. 101,7 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştiren şirketler, pazar payının yüzde 28.8'ini ellerinde tutuyorlar.

IDC, rakamlarla ilgili yaptığı açıklamalarda beklentilerin daha karamsar olduğunu ifade ediyor. Şirket, önceki çeyrek ve sürecin genel seyrine göre akıllı telefon satışlarının, toplamda yüzde 10 civarında düşeceğini tahmin ediyordu. Ancak veriler, düşüşün bu kadar büyük olmadığını ortaya koydu. IDC'nin verilerine göre akıllı telefon sektörünün tamamında yaşanan yıllık düşüş, yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.