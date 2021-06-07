Telefon Satışlarının İlk Çeyrekteki Muazzam Artışı Açıklandı

Akıllı telefon satışları, 2021 yılının ilk çeyreğinde çok ciddi bir oranda artış gösterdi. Gartner'ın raporuna göre yılın ilk üç aylık döneminde artan taleple birlikte akıllı telefon satışları %26 arttı.

2020 yılında pandemi ile birlikte tökezleme yaşayan sektörlerden biri de akıllı telefon pazarı olmuştu. Gartner'in yaptığı araştırmaya göre 2021 yılında sektörde toparlanma emareleri görülmeye başlandı. Yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon satışları %26 artarken, toplam cep telefonu pazarındaki artış %22 olarak gerçekleşti.

Firmanın kıdemli araştırmacılarından olan Anshul Gupta, müşterilerin bakış açısındaki gelişmenin, devamlı öğrenmenin ve evden çalışmanın, 2020 yılında biriken taleple birlikte yılın ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarında artışı getirdiğini söyledi.

2020 yılında satışlar düşmüştü

Yine de akıllı telefon pazarı gibi yıllardır aktif bir pazarda bir yılda %26 büyüme çok da sürdürülebilir değil. Zaten araştırmacı da bu büyüme rakamının, 2019 yılındaki seviyenin altında kalan ve görece düşük olan 2020 yılı rakamlarına göre elde edildiğini belirtiyor. Yine de sektörde toparlanma olduğunu söylemek mümkün.

Yılın ilk çeyreğindeki satış rakamlarına baktığımızda ise ilk üç sırada yer alan teknoloji devlerinin değişmediğini görüyoruz. Listenin ilk basamağında Samsung yer alırken onu Apple ve Xiaomi takip ediyor. Samsung'un özellikle orta seviye akıllı telefonlarıyla büyük başarı yakaladığı belirtiliyor.

Apple bir basamak geriledi

İlk üçte yer alan isimler aynı olsa da sıralamada bir değişiklik göze çarpıyor. ABD'li üretici Apple, 2020 yılının son çeyreğinde tablonun zirvesinde yer alsa da bu defa ikinci basamağa gerilemiş olarak gözüküyor. Yine de firmanın ilk 5G bağlantı desteğine sahip modellerini duyurmuş olması, 2021 yılında da Apple ürünlerine arz yaratmayı başarıyor.

Listenin ilk 5 sırasını Çinli üreticiler Oppo ve Vivo tamamlıyor. Genel olarak baktığımızda, Huawei ve LG'nin satışlarındaki düşüşlerin ardından ilk beşte yer alan firmaların satışlarını arttırdıkları göze çarpıyor. Küresel işlemci krizi ise şimdilik bu pazarı etkilememiş gibi gözüküyor.