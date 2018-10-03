Akıllı Telefon Fiyatları Son Bir Yılda Ne Kadar Değişti?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı, büyük oranda ithal ettiğimiz teknolojik ürünlerin fiyatlarını derinden etkiliyor. Peki akıllı telefon ve bilgisayar fiyatları son bir yıl içinde nasıl değişiklik gösterdi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında Ağustos’a göre %6.3’lük artış gösterirken, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre %24.52’lik bir artış gerçekleşti. Ana tüketim gruplarında yıllık baz en fazla fiyat artışı %37 ile ev eşyalarında gerçekleşirken, teknoloji ürünlerindeki fiyat artışı %80 seviyelerine ulaştı.

Yıllık enflasyona ek olarak döviz kurundaki yükseliş, akıllı telefonların inanılmaz seviyelerde fiyat artışı yaşamasına neden oldu. 2017 Eylül ayında akıllı telefonlar için ortalama satış fiyatı 1648 TL seviyesindeyken 2018 Eylül ayında bu sayı 2419 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Bu da akıllı telefonlardaki yıllık enflasyonun %47 seviyesinde olduğu anlamına geliyor. TÜİK verilerine göre akıllı telefon fiyatları Ağustos ayından Eylül ayına kadar 164 TL, Eylül 2017’den Eylül 2018’e kadar ise 771 TL yükseldi.

Teknoloji alanında tüketicilerin en fazla takip ettiği ve talep gösterdiği ürünler akıllı telefonlar olsa da en fazla fiyat artışı bilgisayarlarda gerçekleşti. Eylül 2017’de 2506 TL olan ortalama bilgisayar satış fiyatları, Eylül 2018’e geldiğimizde 4681 TL’yi bulmuş durumda. Bilgisayar fiyatları Ağustos ayından Eylül’e kadar %31 zamlanırken, Eylül 2017’den Eylül 2018’e kadar da %87’i artış gösterdi. Televizyonlarda ise aylık enflasyon %15 seviyesindeyken yıllık enflasyon %35 seviyelerine kadar çıktı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 1966 TL olan TV satış fiyatı, bu yıl Eylül ayında 2653 TL seviyesine yükseldi.