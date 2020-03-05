Akıllı Telefonlar, Baş Ağrısını Şiddetlendiriyor

Her gün kullandığımız ve elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlarla ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Buna göre, akıllı telefonunuzda geçirilen sürenin acımasız bir baş ağrısına katkıda bulunabileceğini düşünüyorsanız, haklı olabilirsiniz.

Hindistan'da akıllı telefon kullanımı ile baş ağrıları veya bunun artan şiddeti arasındaki ilişkiyi belirlemek için bir grup üzerinde çalışma yapıldı. Rapora göre, akıllı telefonlar ve ağrı arasındaki ilişkide sınırlı kanıtlar var.

Akıllı telefon, baş ağrısı yapıyor:

Araştırmacılar, migren ve gerilim tipi baş ağrısı ve diğer bazı belirtilere sahip olan 400 kişiyi inceledi. Katılımcılara akıllı telefon kullanımı, baş ağrısı geçmişi ve ilaç kullanımı hakkında sorular soruldu. Akıllı telefon kullanıcılarının ağrı kesici ilaç kullanma olasılıklarının, kullanmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Başkent Yeni Delhi’deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Deepti Vibha, sonuçları Neurology: Clinical Practice dergisinde yayınlanan çalışmaya ilişkin, “Akıllı telefon kullanımı, baş ağrısının kötüleşmesi için potansiyel bir tetikleyici olabilir” dedi.

Akıllı telefonlar ile baş ağrısı arasındaki ilişki:

Hindistan'daki bir bakım merkezinde katılımcılar, akıllı telefon kullananlar ve kullanmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Katılımcılar, akıllı telefon kullanımlarını ve baş ağrısı semptomlarının geçmişini değerlendiren sorulara cevap verdi. Sonuçları karşılaştıran araştırmacılar, akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 96'sının, yüzde 81’lik oranla akıllı telefon kullanmayanlara kıyasla ağrı kesici ilaç alma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Akıllı telefon kullanıcıları ayrıca, daha yüksek bir aura oluşumunu bildirdi. Aura, migren ve epilepsi vakalarında gösterim ve duyulara bağlı belirti olarak biliniyor. İki grup arasında baş ağrısının ne sıklıkta meydana geldiği, ne kadar sürdüğü veya ne kadar şiddetli olduğu arasında fark olmadığı belirtildi. Mevcut çalışmadaki akıllı telefon kullanıcılarının, baş ağrısından kurtulmada daha zor zamanlar geçirdiği belirlendi. Ancak şiddetin aşırı telefon kullanımından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair bir veri bulunmuyor.

"Ağrı nasıl azaltılır?" sorusunun cevabı:

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Christopher Gottschalk, akıllı telefon kullananların, baş ağrılarının zamanla kötüleşip kötüleşmediğine dikkat etmeleri ve bunun için doktora görünmeleri gerektiğini söylüyor. Öte yandan araştırmacılar, akıllı telefon kullanımının insan sağlığı üzerindeki etkilerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.