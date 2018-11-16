Akıllı Telefonlara 12K Çözünürlük Getirecek Teknoloji

Üç şirketin ortak girişimi ile üzerinde çalışılan grafen ekranlar, piksel boyutlarının neredeyse 10 kat küçülmesini sağlarken inç başına düşen piksel sayısını 5 kata kadar artırabiliyor.

Teknoloji şirketleri, gerçekleşen her fuarda daha yüksek çözünürlüklü ekranlar tanıtmaya çalışıyorlar. Fakat mevcut ekran teknolojisi, şu an için çözünürlük konusunda şirketleri oldukça kısıtlıyor. Daha da önemlisi elektronik cihazların en çok güç tüketen parçaları ekranları ve şirketler, daha yüksek çözünürlük sundukça daha büyük batarya için yer açmaya mecbur kalıyorlar.

SCALE Nanotech, Graphenea ve TU Delft’ten araştırmacıların bulunduğu bir ortak çalışma, mevcut ekran teknolojisine göre çok daha yüksek yenileme hızı ve çok daha yüksek çözünürlük vadeden yansıtıcı ekranlar geliştirmek için grafen kullandılar. Yansıtıcı ekranlar, günümüzün standart ekranları olan LCD ve OLED ekranların aksine güç tüketimi konusunda savurgan değiller. Tek sorun, şu an için gerçek bir yansıtıcı ekranın üretilememiş olması.

Grafen, karbon atomlarının tek sıra halinde bal peteği şeklinde dizilmiş yapısına verilen isimdir. En ince, en sağlam ve en iyi elektrik iletkeni materyal olarak bilinen grafen, mikro-elektromekanik sistemler (MEMS) için bulunmaz hint kumaşı niteliğinde. Grafen içinde bulunan zarlar, elektrik gerilimi kullanılarak hareket ettirilebiliyor ve grafen, görünür ışığın %2.3 kadarını emebiliyor.

Araştırmacılar, tüm bu bilgileri bir Grafen İnterferometrik Modülatör Ekranı ya da kısaltılmış hali ile GIMOD yapmak için kullandılar. Araştırma ekibinden Dr. Houri’nin açıklamasına göre geliştirilen ekran 400Hz yenileme hızı sağlamayı başardı. Houri’ye göre grafen ekranın 2000Hz’e kadar yenileme hızı sunma potansiyeli bulunuyor. Sıradan bir insan, 500-1000 Hz ötesindeki yenileme hızlarında görüntülerdeki titremeyi fark edemez. Ancak günümüzde üst düzey ekranların 144Hz yenileme sunduğunu düşünürsek geliştirilen ekran pek çok şeyi değiştirebilir.

Günümüzün en popüler akıllı telefonlarından olan iPhone X, 55µm; Samsung Galaxy S9, 44µm; Sony Xperia XZ Premium ise 31µm piksel boyutuna sahip. GIMOD prototipinin piksel boyutu ise yalnızca 5µm. Araştırmacıların açıklamasına göre GIMOD, akıllı telefonlarda 12K ekran çözünürlüğü sunulmasını sağlayabilir. Dahası, grafen tabanlı ekranların mucidi Dr. Cartamil-Bueno’ya göre GIMOD ile 2500ppi değerine sahip ekranlar üretmek mümkün olabilir.