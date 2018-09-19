İsrailli bir firma tarafından neredeyse tüm dünyaya yayılan casus yazılım Pegasus'un bulaştığı 45 ülkenin arasında maalesef Türkiye de yer alıyor.

ABD merkezli gelen bir habere göre, İsrailli bir firma tarafından akıllı telefon sahiplerinin tamamına yakınını ilgilendiren bir casus yazılım yayınlandı. Hem Android hem de iOS kullanıcılarına dadanan bu casus yazılım, telefonununuzda depolanan hemen hemen bütün değerli verilerinizi ele geçirme gücüne sahip.

SMS içerikleriniz, WhatsApp geçmişiniz, Gmail, Facebook, Skype, Vibe ve Twitter mesajlarınız gibi verilerinizin tamamına yakınına erişim sağlıyor. Bununla birlikte Pegasus, cihazınızın ön/arka kamerasına ve mikrofonuna dahi erişim sağlayabiliyor. Bu sebeple akıllı telefonunuzda bulunmasa dahi gizliliğinize dair her şeyi tehdit ediyor. Hatta Pegasus, tuş kilidinizi açıp ekran görüntüsü dahi alabiliyor.

Buraya kadar saydığımız saldırılar daha önce şu veya bu şekilde aşina olduğumuz şeyler; buna karşın siber saldırı uzmanları, daha önce görülmemiş bir biçimde cihazınızın haberiniz dışında 'framaroot' tekniğiyle root dahi edilebildiğini belirtiyor. Eğer bu siber saldırıdan korunmak istiyorsanız, Google Play veya App Store haricindeki uygulamaları yüklememeli ve güvenilir bir anti-virüs uygulamasıyla sisteminizi sık sık taratmalısınız.