Çok Lensli Kamera, Telefonlarda Yeni Trend Olabilir mi?

Akıllı telefonların kameraları sürekli olarak gelişiyor ve bu gelişim, telefon fotoğrafçılarını oldukça memnun ediyor.

Akıllı telefon sektörü çok yönlü ve hızlı bir gelişim süreci yaşıyor. Telefonlar sürekli olarak 'daha gelişmiş' özellikleriyle karşımıza çıkıyor ancak tabii ki bu gelişmişlik durumu fiyatlarda karşımıza negatif bir durum olarak çıkıyor.

Telefonlarda en hızlı gelişen şeylerden biri de kameralar. Artık çıkan neredeyse tüm akıllı telefonların hem ön hem de arka kamerası kusursuza yakın çekim yapabiliyor ve buna rağmen gelişmeye de devam ediyor. Nokia 9 ile son dönemde gündeme gelen çok lensli kameralar ise mobil kameraların son yeniliği diyebiliriz. Bir trend haline dönüşecek mi henüz net bir şey söyleyemesek de bu çok lensli telefonların adını artık daha sık duyacağımız kesin.

Peki çok lensli bir kamera ile neler yapabiliriz?

Aslında çok sayıda lens ile aynı anda çekim yapabilmenin tabii ki fotoğrafçılık açısından oldukça fazla faydası var. Daha yüksek çözünürlükte görüntüler elde etmek ve dinamik görüntüleri çok daha rahat kaydedebilmek, çok lensli bir telefon kamerasının sunacağı kolaylıkların başında geliyor. Ancak bu tip bir özellik, fotoğrafçılıkla ilgilenmeyen bir kullanıcı için çok da kritik değil.

Bu sebeple de bir kullanıcı olarak telefon alacağımız zaman baktığımız özelliklerin başında kamera gelse de böyle hayati olmayan özelliklere verilecek parayı göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü bir telefona çok sayıda lens koymak oldukça maliyetli olacak ancak karşılığında kullanıcıların hayati bir eksiğini tamamlamayacak.





Çok lensli kameralar yeni trend olmaya aday mı?

Aslında telefonlarda çok lensli kamera fikri çok da yeni değil. 2014 senesinden beri farklı üreticiler benzer özellikleri denediler. Ancak yüksek çözünürlükteki görüntüleri işleme gereksinimleri ve enerji tüketimi konusu henüz yeni yeni gelişmekte olduğu için, çok lensli kameralar bir süre rafta bekledi. Fakat artık akıllı telefonlar bu anlamda gelişmiş durumda. Hal böyle olunca da çok lensli kamera, akıllı telefonların bir sonraki adımı olabilir gibi görünüyor. Yine de tüketiciden alacağı tepki de önemli olacaktır ve bunu değerlendirebilmek için biraz daha beklememiz gerekecek.