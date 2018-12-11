Akıllı Telefonlarımız Attığımız Her Adımı Takip Ediyor

Bugün, teknolojinin geldiği aşama işlerimizi çok kolaylaştırıp zamandan tasarruf etmemizi sağlasa da yanında bazı kötü özellikleri de getirdi.

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası oldu. Randevularımıza bakmaktan, arkadaşlarımızla konuşmaya kadar artık her şey akıllı telefonlardan halledilebiliyor. Araştırmacılar da telefonlarımızın ne yaptığımızın farkında olduğunu, attığımız her adımı bildiğini yayınladıkları raporlarla ortaya koyuyor. Peki hangi bilgilerimiz şirketlerle paylaşılıyor?

ABD üniversitelerinden bazı akademisyenler, bu teknolojilerin nasıl çalıştığını ve güvenlik sorunlarını ilgili The Conversation’da kaleme aldılar.

Birçok Uygulama Kişisel Bilgileri Paylaşıyor

University of California merkezli bir araştırma, 10 uygulamadan 7 tanesinin kişisel verileri şirketlerle paylaştığını ortaya koydu. Araştırmada kullanılan uygulamaların %15’i verileri çeşitli ‘tracking’ sitelerine gönderiyor.

İzlemeyi (Tracking) Kapatmak Her Zaman İşe Yaramıyor

Telefonlarının ve uygulamalarının kendilerini izlemediğini iddia eden kullanıcılar bile bu konuda savunmasız. Northeastern University’den bilgisayar bilimcisi Guevera Noubir, "Bir telefon, kullanıcının parmak izlerini takip ederek gizli şifreleri öğrenebilir veya telefonunuz cebinizdeyken şirketlerle, nerede olduğunuz veya nereye gittiğiniz gibi bilgileri paylaşabilir" diyor.

Profiliniz Para Ediyor

Kim olduğunuz, nerede olduğunuz, ne yaptığınız gibi bilgiler paraya çevrilmek için devasa detaylı dijital profillerle birleştiriliyor. Wayne State University’den hukuk profesörü Jonathan Weinberg, online ve offline verilerin birleştirilip, reklamlar için net hedefler oluşturulduğunu ve Facebook'ta o kişiye göre hedeflenmiş reklamlar oluşturulduğunu söylüyor.

Kurallar ve Yasalar Yok (ABD’de)

Şu an ABD’de, insanların gizli verilerini koruyacak servisler yok. University of Michigan’dan Florian Schaub “Federal yasalar medikal bilgileri, finansal verileri ve eğitimle ilişkili kayıtları koruyor” diyor. Avrupa’daki yasalar daha kapsayıcı fakat orada da benzer problemler var.