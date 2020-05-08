Akıllı Telefonları 5 Gün Şarj Edebilen Batarya Geliştirildi

Avustralyalı bilim insanları, yeni bir tür batarya geliştirdiklerini duyurdular. Lityum sülfür yapıdaki bu bataryanın, bir akıllı telefonu 5 gün boyunca (yaklaşık 120 kez) şarj edebileceğini ya da bir elektrik motorlu araca 1.000 kilometre menzil sağlayabileceği söyleniyor.

Bilim insanları, uzunca bir süredir batarya teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Amaç, geleneksel lityum iyon bataryalardan çok daha gelişmiş ve yıpranma oranı düşük bataryalar geliştirerek bu bataryaları hem akıllı telefonlarda hem de diğer teknolojik ürünlerde kullanmak. Bugüne kadar konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da Avustralyalı bilim insanlarının son çalışması, sektör için en heyecan verici gelişme olacak gibi görünüyor.

Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan açıklamalar, yeni bir tür batarya geliştirildiğini ve bu bataryanın bir akıllı telefonu 5 gün boyunca (yaklaşık 120 kez) şarj edebileceğini ya da elektrik motorlu bir araca tam 1.000 kilometrelik menzil sunabileceğini belirtiyor.

Melbourne'deki Monash Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ekip, geliştirdikleri bataryanın lityum sülfür yapıda olduğunu ifade ediyor. Bilim insanlarının, dünyanın en verimli bataryaları olarak kabul ettikleri lityum sülfür bataryaların, geleneksel bataryalardan en az 4 kat daha iyi bir performans sunduğu ifade ediliyor. Uzmanlara göre geliştirilen yeni tip batarya ticari bir ürün olmanın eşiğinde.

Lityum sülfür yapılı bataryalar, zaten bir süredir bilim insanlarının gözdesi durumunda. Çünkü bu bataryaların gerek enerji yoğunlukları gerekse güç çıkış yetenekleri daha fazla. Üstelik bu bataryaların aktif olarak kullanılması son yıllardaki en büyük problemimiz olan iklim değişikliği ile mücadele için de büyük bir önem arz ediyor.

Lityum sülfür bataryalar, hala çok büyük sorunlara gebe. Öyle ki; bu bataryaların ömürleri çok kısa. Her ne kadar geçtiğimiz dönemlerde çeşitli otomobil ve uçaklarda kullanılmış olsa da lityum sülfür bataryalar henüz tam anlamıyla seri üretime hiç geçmedi.

Avustralyalı bilim insanları, geliştirdikleri bataryayla ilgili tüm zorlukların üstesinden gelip, bu bataryayı ticari olarak satışa sunacaklarını ifade ediyorlar. Söylemlerinde ne kadar ciddi olduklarını göstermek isteyen baş araştırmacı Profesör Mainak Majumder; Avustralya'nın elektrik motorlu otomobil pazarında devrim yapacağını ve tüm Avustralya'ya daha temiz bir enerji pazarı sağlayacaklarını ifade ediyor.