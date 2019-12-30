Akıllı Telefonların 10 Yıl Önce Yapamadığı 10 Şey

Son 10 yılda en çok gelişen teknolojilerden bir tanesi akıllı telefon teknolojisi oldu. Pek çoğumuz için bugün akıllı telefonların olmazsa olmazı olan birçok teknoloji, 2010’lar başlarken sadece birkaç kişinin hayalinden ibaretti. Gelin bu teknolojilere yakından bakalım.

2019 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Bu yılbaşında artık 2010’lar olarak adlandırılan dönemin sonuna gelmiş olacağız ve 2020’ler başlayacak. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda çoğu bilim kurgu hikâyesi gibi duran teknolojik atılımlar gerçekleştirildi. Bunların arasında belki de en popülerleri akıllı telefon alanındaki gelişmelerdi.

Orijinal iPhone’un 2007 yılında piyasaya çıkması, yeni bir trendin de habercisi olmuştu. Sonraki bir iki yıllık süreçte de Android telefonlar piyasaya girdi fakat bu telefonlar pek de akıllı değildi. 2010 yılında ise işin rengi değişti. Apple iPhone 3G S; 3,5 inç ekranı, 3 MP kamerası ve yeni ses kontrol özelliğiyle bir anda piyasaya bomba gibi bir giriş yaptı. Peşinden Android ve Windows Phone cihazlar geldi. HTC, Samsung gibi firmaların yükselişi başladı. Geçen 10 yılda akıllı telefonlar pek çok yeni özellik kazandı. Gelin şimdi akıllı telefon sektöründe keyifli bir zaman yolculuğuna çıkıp 10 yıl önce telefonların yapamadığı şeylere göz atalım.

10. Para ödeme:

Artık akıllı telefonları kullanarak Apple Pay, Google Pay gibi sistemler üzerinden cüzdanınız yanınızda olmadan da alışveriş yapmak mümkün. Mobil ödeme yöntemleri gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. İnsanlar akıllı telefonlarla ödeme yapmaya yeni yeni alışıyor ve ülkemizde kullanımının yaygınlaşmasına daha var gibi gözüküyor.

9. Çeviri hizmeti:

Aslında makinelerin çeviri yapması fikri bundan yüz yıl kadar önceye dayanıyor ancak gerçek zamanlı çeviri hizmetinin yaygın ve kolay kullanılır hâle gelmesi ancak yakın zamanda gerçekleşti. Google Translate, 2010 yılında bir uygulamaya dönüşse de çok temel bir versiyondu fakat hizmet, o günden bu yana epey gelişti.

8. Bokeh efektli fotoğraf çekmek:

10 yıl önce fotoğrafını çekmek istediğimiz nesneyi netleyip arka planı bulanıklaştırarak fotoğraf çekmek istediğinizde bunun için bir DSLR kamera kullanmanız gerekiyordu. Artık ceplerimizde bulunan telefonlarda bu özellik bulunuyor. Çoklu kamera lensleri ve yapay zekâ sistemleri sayesinde bu tür fotoğrafları yakalamak daha kolay hâle geliyor.

7. Araç çağırmak:

Telefonlarla taksi duraklarını arayıp taksi çağırmak akıllı telefonlardan daha eski. Bunu bir uygulama üzerinden gerçekleştirmek ise son 10 yılda ortaya çıkan bir yöntem. Ayrıca çeşitli araç paylaşım uygulamaları da araç çağırmak için alternatifler oluşmasını sağlıyor.

6. Kablosuz şarj:

Akıllı telefonları şarj etmek için kullandığımız sistemin özü, Tesla’nın bir asır kadar önce tanıttığı teknolojiyi andırıyor. Akıllı telefonlarımız artık bir şarj girişine sahip olmak zorunda değil. 2013 yılında ortaya çıkan bu teknoloji, o zamanlar çok yavaştı ancak firmalar vazgeçmedi. Sonuç olarak kablolardan kurtulmuş olduk. Bugün piyasada pek çok kablosuz şarj cihazı bulunuyor.

5. Karmaşık sesli komutları algılamak:

Bir dönem telefonlar, isimleri anlayıp o ismi rehberde bulabiliyordu. Bu teknoloji, o dönemde insanlara sihir gibi gelmişti. Günümüzde ise akıllı asistanlar sadece karmaşık cümleleri ve söylediklerimizi anlamakla kalmayıp karşılık bile veriyor.

4. Akıllı evleri kontrol edebilmek:

İnternet bağlantısı artık hemen her cihazda bulunabiliyor. Evdeki ışıkların parlaklığını ayarlamak, eve gitmeden klimayı çalıştırmak gibi hareketler, artık pek çok kişi için gündelik yaşamın bir parçası durumunda. Evler gün geçtikçe daha akıllı hâle geliyor ve akıllı telefonlar da evlerimizle aramızdaki iletişimin arayüzü görevini görüyor.

3. Rezervasyon yaptırmak:

Bundan on yıl önce “Google Asistan'ıma söyleyeyim de bu akşam için bize bir yer ayırtsın” deseydiniz insanlar muhtemelen ne dediğinizi anlamazdı. Günümüzde ise akıllı asistanlar aracılığıyla rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Hatta restoranların internetten rezervasyon imkânı yoksa asistan telefon açıp sizin için rezervasyon yapıyor.

2. Gelişmiş oyunlar oynamak:

Bir dönem telefon oyunu denildiği zaman insanların aklına ya yılan ya da Space Impact gelirdi. Bugün oynayabileceğiniz oyunların sayısı ise milyonları buluyor. Bu oyunların önemli kısmı da Diablo II, Age of Empires II, Counter Strike gibi oyunları hem grafik kalitesi hem de boyut olarak geride bırakmış durumda. Telefonlardaki donanımlar geliştikçe telefon oyunları da gelişti.

1. 4K yayın izlemek:

Daha önceki telefonlar 3G gibi teknolojilere sahipti. Bu teknolojiler de daha düşük yayın hızlarıyla karşımıza çıkıyordu. Çoğu telefon için bağlantı hızı 3 ya da 6 Mbps’i geçemiyordu. Haliyle bir yayını isteseniz de 4K olarak izleyemiyordunuz. Kaldı ki pek çok telefonun ekranında da yeterince piksel bulunmuyordu. Günümüzdeki hızlı teknolojiler sayesinde 4K yayınlar izlenebiliyor. Tabii yeterince şanslıysanız ve doğru yerdeyseniz bu mümkün olabiliyor.

10 yıl öncesinde akıllı telefonların yapamadığı 10 şeyi listelediğimiz haberimizin sonuna geldik. Siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda belirterek listeye eklemeler yapabilirsiniz.