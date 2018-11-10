Bazı konularda dizüstü bilgisayarlar cep telefonlarını örnek alsa hiç de fena olmaz.

Son yıllarda akıllı telefonların geçirdiği değişim oldukça hızlı. Göreceli olarak bakarsak, dizüstüler yerinde sayarken akıllı telefonlar koşar adım ilerliyor. Bazı konularda laptopları geçmiş durumdalar.

Son Çıkan OLED Ekranlar

Daha zengin renkler, daha iyi kontrast, daha iyi görüntü, daha az elektrik tüketimi. Önümüzdeki tek engel ise maliyet olarak gözüküyor. OLED ekranlar ucuzladığında belki dizüstü bilgisayarlarımız da bu teknolojiye kavuşur.

Yüz Tanıma ile Kilit Açma

Windows Hello sayesinde bazı kullanıcıları bilgisayarın karşısına oturduklarında yüz tanımayı kullanarak bilgisayarlarını açabiliyorlar. Özellikle Mac kullanıcıları ve diğer kullanıcılar da bu teknolojiye oldukça sıcak bakacaklardır.

Kablosuz Şarj

Laptopların bir mobil cihaz için ne kadar statik olduklarını göz önüne alırsak, kablosuz şarj özelliği laptoplara bir nebze olsun daha fazla özgürlük sağlayacaktır. Özellikle de hızlı şarj konusundaki ilerlemeleri düşününce. En azından kabloyla uğraşmak gerekmeyecek.

Kamera ve Mikrofon Düğmesi

İnsanlar laptopların kamera ve mikrofonlarına güvenmiyor. Hala ilkel bir şekilde bant yapıştırmakla falan uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bunu mekanik olarak açıp kapatmayı sağlayacak, iPhone'un silent-switch'i gibi bir şey hala geliştirilmiş değil.

Çok İnce Çerçeveler

Televizyonlara bile geldi bu özellik artık, daha ince çerçevelere sahip ekranlar sayesinde daha geniş görüntü alanı üretmek mümkün. Ayrıca cihazların görüntüleri de tek hareketle daha modern ve güncel hale getirilmiş olur.