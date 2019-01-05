Akıllı Telefonlarla Daha İyi Video Çekmek İçin 6 İpucu

Telefonların kamera sayıları ve kamera megapikselleri artıyor. Bu ipuçları sayesinde cihazların hakkını veren, kaliteli videolar çekmek daha kolay.

Akıllı cihazların video kaydetme becerileri artmasına rağmen video çekerken hep bir çekinme durumu söz konusu oluyor. Bu sorunu aşmak için dikkat edilecek birkaç nokta ve takip edilecek birkaç ipucu, videoların kalitesini birkaç gömlek arttırmaya yardımcı olacaktır.

Çözünürlüğü ve Frame Rate’i Arttırın

İnsan gözü, saniyede 24 kare resim gördüğünde hareket hissine kapılır. Bu demek değildir ki 24 fps yeterli olacaktır. Oyun oynarken nasıl fps arttıkça oyunun akıcılığı artıyorsa videolarda da aynı şey geçerli. Fps’yi ve çözünürlüğü arttırmaktan çekinmeyin.

Yumuşak Işıkla Çekim Yapın

Eşit dağılmış, yumuşak ve doğal ışık veren bir kaynak, videoların kalitesini arttıracaktır. Bununla beraber ışık kaynağının fotoğrafta olmamasına da dikkat etmek gerekiyor.

Flash Kullanmayın

Kameranın hemen altında yer alan LED flash ışıklarının faydadan çok zararı var. Ek ışığa ihtiyaç duyacaksanız bir aydınlatma gereci edinmenizde fayda var. Özellikle de akıllı telefon ile kısa film ya da belgesel çekiyorsanız.

Kayıt Esnasında Kamerayı Sabit Tutun

Çantaya bile sığan çok küçük tripodlar, kameranın sabit durduğu çekimler için ideal. telefonu elinizde tutuyorsanız da çok fazla oynatmamaya özen gösterin. Kamerayı bir yerden bir yere çevirirken de yavaş yavaş çevirin.

Dijital Zoom’dan Uzak Durun

Bir objeyi ekranda büyütmenin en iyi yolu, fiziksel olarak o objeye yakınlaşmak. Çektiğiniz şeyin daha yakınına gitme şansınız varsa gidin.

Üçler Kuralını Uygulayın

Ekranı yatay ve dikey olarak 3’e bölün ve objeleri o 3x3 alanda yerleştirin. Orta kare genelde ana odak noktasıdır. Bu temelde video kompozisyonunuzu hazırlayın.

Bu ipuçları sayesinde videoların görsel kalitesini ve çekim kalitesini arttırmak mümkün. Çekim sonrasında yapılacak post-prodüksiyon işlemlerinden anlıyorsanız, renk düzeltmeleri ve çeşitli efektlerle oldukça başarılı işler yapabilirsiniz.