Akıllı Telefonunuzla Daha İyi Fotoğraf Çekmenin 5 Yolu

Akıllı telefonlarla çektiğiniz fotoğrafların kalitesini iyileştirmek mümkün. Üstelik bunu yapmak için yalnızca birkaç basit adım atmanız yeterli.

Âdeta cebimizdeki birer profesyonel kamera haline gelen ve her durumda yardımımıza koşan akıllı telefonlar, fotoğraf konusunda oldukça başarılı işler çıkarıyorlar. Özellikle son zamanlarda cihazların gece çekimlerinde üreticileri tarafından yapılan iyileştirmeler sonucu karanlık gece saatlerinde bile detayların ortaya çıktığı fotoğraflar elde edebilen akıllı telefonlarda daha iyi fotoğraf çekebilmek için uygulayabileceğiniz 5 yöntemi sizler için derledik.

5. Fotoğraf çekiminden önce kameranın lensini temizleyin.

Akıllı telefonlardaki en büyük sorunlardan birisi lenslerin parmak izlerini tutması. Fotoğraf kalitenizi en kısa yoldan iyileştirmek için fotoğraf çekiminden önce akıllı telefonunuzun lensini temizlemeniz öneriliyor. Lensi temizlemenin fotoğrafın kalitesine oldukça etki ettiğini söyleyebiliriz.

4. Kameranızdaki ızgara çizgilerini aktif hale getirin.

Yamuk çıkan fotoğraflardan bıktıysanız bu yöntem tam size göre. Kameranızın ayarlarından erişip aktif hale getirebileceğiniz ızgara çizgileri, oldukça düzgün bir fotoğraf çekmenize katkı sağlıyor.

3. Flaş kullanmamaya çalışın.

Akıllı telefonların küçük kamera sensörleri, ne yazık ki flaş kullanıldığında başarılı sonuçlara pek ulaşamıyorlar. Flaşınızı geceleri fotoğraf çekebilmek için değil, fotoğraflarınızın arka planının rengini dengeleyebilmeniz için kullanmanız ise önerilenler arasında.

2. Tripod kullanın.

Fotoğraflarınızı çekerken kullanabileceğiniz tripod ile neler yapabileceğinizi keşfettiğinizde, tripod fotoğraf çekimlerinizde vazgeçilmezleriniz arasında olacaktır. Ağır/Hızlı çekim videoları, sabit fotoğrafları mükemmel biçimde çekebilmenizi sağlayan tripodu en yakın zamanda edinmenizi tavsiye ederiz.

1. Fotoğraflarınızı bulut ortamına yedekleyin.

Cihazınızın başına bir şey geldiğinde fotoğraflarınızı yedeklememişseniz yukarıdaki yöntemleri her ne kadar uygulamış olursanız olun bütün emeğiniz tamamen çöpe gidiyor. Fotoğraf çekimlerinize başlamadan önce ilk olarak kendinize bir yedekleme bulutu seçmenizde fayda var.