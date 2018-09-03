Hakkında birçok haber çıkan ve hatta telefon piyasasından çekileceği dahi iddia edilen Sony, IFA fuarında akıllı telefonunuzla yapamadığınız şeyleri yapabilen bir kamera tanıttı.

Berlin’de gerçekleşen IFA 2018 fuarı ile birlikte birçok yeni teknoloji hayatımıza giriş yaptı. Bunlardan bir tanesi olan ve Japon teknoloji devi Sony tarafından tanıtılan HX99 kompakt kamerası, Cyber-shot serisine dahil edildi.

Ekim ayından itibaren Avrupa’da piyasaya sürülecek olan cihaz, dünyanın en küçük ultra kompakt gövdesine sahip olmasının yanı sıra bir ZEISS Vario-Sonnar T* 24-720mm yüksek büyütmeli zum lens ile birlikte satışa çıkıyor. Firma, IFA 2018’de HX99’a ek olarak HX95 modelli kamerasını da görücüye çıkardı. Önceki kompakt kamera serilerinden daha ucuz olduğu belirtilen HX99 520 euro, HX95 ise 500 euro civarında bir fiyata sahip olacak.

Öte yandan tanıtılan her iki kamera da birbirine birkaç farklı özellik dışında oldukça benziyor. Bu noktada HX99 ve HX95, tam piksel okuma ve piksel birleştirme yaşamadan 4K kalitesinde video çekebiliyorlar. Bağlantı tercihleri arasında WiFi, Bluetooth ve NFC bulunduran HX99; RAW dosya formatını, 10 kare seri çekimi ve 30 kare video kaydını da destekliyor.

Günlük hayatta ya da fotoğrafçılık alanlarında kullanıma uygun olan cihaz, telefon gibi cebinizde ya da çantanızda taşıyabilmenize olanak tanıdığı için oldukça kullanışlı bir kamera olarak değerlendiriliyor. HX95’in aksine HX99, herhangi bir düğmeye ya da ekrana basmanıza gerek kalmadan diyaframı, ISO ve manuel ayarları değiştirmenize izin veren bir lens halkasını da bünyesinde barındırıyor.

Sizler de daha öncesinde Sony’nin herhangi bir fotoğraf makinesini kullandıysanız, HX99 size hiç de yabancı gelmeyecektir. Arayüz ve genel his anlamında benzer özelliklerin kullanıldığı cihaz, artık birinci sınıf RX100 kompakt serisinin altıncı nesil yinelemesine ulaştı. Bu noktada sizler de şu sıralar kaliteli bir kamera arayışı içerisindeyseniz, HX99’a şans verebilirsiniz.