Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle yerini TuneIn benzeri uygulamalara bırakan FM radyoları, yeniden gündeme getirecek bir kulaklık üretildi.

2000'den sonraki nesil pek aşina olmasa da bir önceki jenerasyon için uykusuz gecelerin vazgeçilmeziydi radyolar. O dönemin birçok telefonunda standart olarak gelen bir özellik vardı: FM Radyo. Kulaklığınızı unuttuğunuzda yüzleştiğiniz "Radyonun çalışması için lütfen kulaklığı takın." uyarısını kim unutabilir ki?

Maalesef devam eden süreçlerde akıllı telefonların, podcast kültürünün ve YouTube'un yaygınlaşmasıyla telefonundan radyo dinleyen çok az kişi kaldı. Blackloud isimli firmanın geliştirdiği kulaklık şu an için Ligtning girişi aracılığı ile sadece iPhone'larda çalışabiliyor. Firma gelecek dönemde Type-C çıkışıyla Android telefonlara da destek verecek. Herhangi bir aktif internet bağlantısı istemeyen kulaklık, sizleri 2000'li yılların başlarına götürecek.

Eğer bir radyo 'manyağı' değilseniz, Blackloud AF1 FM modelini satın almanıza en büyük engel fiyatı olacaktır. Nitekim AF1, şu an resmi internet sitesi aracılığıyla 80 dolar gibi bir etiketle satılıyor. Yine de ürünün videosuna yukarıdan ulaşabilir, resmi web sitesine ise buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.