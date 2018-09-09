Akıllı Telefonunuz Çalınırsa Ne Yapmalısınız?

Artan fiyatlarıyla hırsızların gözdesi haline gelen akıllı telefonunuzun çalınması ya da kaybolması durumunda yapmanız gerekenleri sizler için açıkladık.

Günümüzde akıllı telefonlarımız gelişen teknolojiyle birlikte birçok özellik kazanmasının yanı sıra, yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle ülkemizde sürekli olarak dalgalanan dolar kuru, akıllı telefonlarımızı fiyat anlamında çok daha değerli hale getiriyor. Hal böyle olunca bu denli yüksek meblağlar ile satın aldığımız cihazlar, kaybolduğunda ya da çalındığında yıkıcı bir etki bırakabiliyor. Bu yazımızda hırsızların hedefi olmuş veya kaybolmuş akıllı telefonlarınızı nasıl bulacağınızı ya da içerisinde bulunan bilgileri nasıl koruyabileceğinizi anlatacağız.

Uzaktan Takip Sistemi

Cihazınız ister Android olsun ister iOS, doğru önlemleri aldığınız takdirde cihazınız nerede olursa olsun ona ulaşmanız mümkün. Cihazınız Android ise Ayarlar menüsünden güvenlik seçeneklerine girerek cihazınızın konum ayarlarını ulaşılabilir yapabilirsiniz. Cihazınız bir iPhone ise “iPhone’umu Bul” seçeneğini aktif ederek telefonunuzun konumuna rahatça ulabilirsiniz. Diğer bir yandan Android için telefonunuzda açık olan Google hesabınızı, iPhone için iPhone’nunuzda açık olan Apple hesabınızı başka bir cihazdan açarak cihazınızın konumuna ulaşabilirsiniz.

Kilit Ekranı

Akıllı telefonunuzun modeli ne olursa olsun mutlaka kilit ekranını aktif etmenizi tavsiye ederiz. Kilit ekranınız ya da şifreleme yönteminiz ne kadar zorluysa cihazınızda bulunan özel bilgilerin çalınması ya da takip sisteminin kapatılması o kadar zor olacaktır. Kilit ekranının önemi ve en işlevsel olan kilit yöntemini incelediğimiz yazımıza aşağıdaki ilgili haber vasıtası ile ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi Mutlaka Yedekleyin

En kötü senaryoda cihazınız ile vedalaşma durumunda kalırsanız, verilerinizi yedeklemediğiniz için pişman olabilirsiniz. Bu sebeple cihazınız Android ise: Ayarlar, Sistem, Gelişmiş Seçenekler, Yedekleme butonu ile bilgilerinizi yedekleyin. Eğer cihazını iOS ise: Ayarlar, iCloud Yedekleme seçeneği ile amacınıza ulaşabilirsiniz. Ekstra yedekleme seçeneği olarak Dropbox, OneDrive gibi 3. parti uygulamalarla işinizi sağlama alabilirsiniz.

Polisi ve Operatör Şirketinizi Arayın

Telefonunuzun çalındığından ya da başkasının eline geçtiğinden şüpheleniyorsanız, operatörünüzü arayarak hattın kitlenmesini sağlamalısınız. Bu sayede sizin kimliğinizi kullanarak suç işleme potansiyeli taşıyan kişiye engel olabilirsiniz. Bir diğer hamlenizde tahmin edeceğiniz üzere polisi aramak olmalı. Cihazınızın bulunma ihtimali zayıf da olsa herhangi bir suç olayında araç olarak kullanılabilme potansiyeli taşıyan cihazınız konusunda güvenlik güçlerini uyarmış olacaksınız.