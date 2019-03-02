Telefonunuzun Oyun Performansını Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Hemen herkesin akıllı telefonunda oyun oynadığını düşünürsek birçoğumuzun performans artırma yolları denediği de bir gerçek. Haberimizde bu konuda bazı tüyolar edinebilirsiniz.

Gelişen teknolojiyle ve dünya düzeniyle birlikte akıllı telefonlarımız da birer oyun cihazın dönüşmüş durumda. Tüm dünyada oldukça popüler olan mobil oyunlar birçok telefonu zorlayabiliyor. Bir süre sonra telefonların tutulamayacak kadar ısınması ve şarjın hızlıca dibi görmesinden dolayı birçoğumuz rahatsız oluyoruz.

Bu haberimizde Android ve iPhone için bazı ufak tüyolar vereceğiz. Akıllı telefonunuzun oyun performansını iyileştirmek istiyorsanız bu adımları uygulamanızı öneririz.

1. Bildirimleri sessize alın

Teknik bir çözüm yolu olmasa da oyun sırasında gelen mesaj, e-posta ve benzeri bildirimler oyun keyfinizi böleceği gibi oyun performansını da etkileyebilir. Android tabanlı akıllı telefonlarda 'Ayarlar' sekmesinden 'Ses ve Titreşim' bölümüne girerek 'Rahatsız Etmeyin' seçeneğini aktif edebilirsiniz. iPhone'da ise 'Ayarlar' sekmesinden 'Rahatsız Etme' kısmına girerek ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz. Her iki platform için dilerseniz belirli uygulamaların bildirimlerine de aynı kısımlardan müdahale edebilirsiniz.

2. Fazlalıklardan kurtulun

Akıllı telefonunuzdaki fazlalıklar performansınızı baltalayan en büyük unsurlardan biri. Depolama alanınızdaki fazlalık fotoğraflar, videolar, uygulamalar ve benzeri her dosya oyun oynarken ki bekleme sürelerinizi etkileyebilir. Eğer fazlalıklar sınıra ulaştıysa oyun sırasında takılmalar bile yaşayabilirsiniz.

Her iki platform için de bunu çözmek son derece basit. Uygulamalarınızı kaldırmak için üzerlerine bir süre basılı tutmanız yeterli olacaktır. Fotoğraflar ve videolar için ise 'Sil' seçeneğine bir kez dokunduktan sonra dilediğiniz dosyaları kaldırabilirsiniz. Böylece akıllı telefonunuz her açıdan rahatlayacaktır. Fazlalık olarak gördüğünüz fotoğrafları kaybetmek istemiyorsanız bulut hizmetlerini kullanabilirsiniz.

3. Bir kontrolcüyle birlikte oynayın

Akıllı telefonların tek kontrol unsuru olan dokunmatik ekranlar bir oyun kontrolcüsünün verdiği hakimiyeti vermeyecektir. Birçok kez aklınızdan geçeni oyuna aktaramama sebebiniz dokunmatik ekranların yetersizliğidir. Yukarıdaki görselde gördüğünüz SteelSeries Stratus, Android'e özel olarak üretilmiş bir kontrolcü. SteelSeries Stratus ülkemizde oldukça pahalı (399 TL) bir ürün ancak daha düşük seviye kontrolcüler de sizi tatmin edecektir.

iOS için ise Apple'ın kendi sitesinden satın alabileceğiniz bir ürün mevcut. Gamevice adıylsa satılan kontrolcünün Türkiye fiyatı 629 TL. Fiyatı konusunda ne düşüneceğinizi az çok tahmin edebiliyoruz. Markalar herhangi bir indirime gitmediği sürece kontrolcü alanının en iyi cihazlarının fiyatları bu şekilde.

4. Güç tasarruf modlarını kullanın

Akıllı telefonlarımızın bataryaları henüz uzun saatler boyunca oyun oynamamıza izin vermiyor. Bu yüzden oyun keyfinizin süresini artırmak için cihazınızın güç tasarruf modlarını kullanabilirsiniz. iOS'ta 'Ayarlar' sekmesinden 'Pil' kısmına girerek 'Düşük Güç Modu' seçeneğini aktif ederek şarjınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

Android'de ise yine 'Ayarlar' sekmesinden 'Cihaz Bakımı' kısmına girerek 'Pil' bölümünden tasarruf modunu aktifleştirebilirsiniz. Sekmelerin yerleri ve tasarımları modelden modele değişim gösterebilir.

5. Daha büyük bir ekranda oynayın

Yenilenen akıllı telefonların ekranları gittikçe büyüyor olsa da şimdilik üst düzey oyun performansı için yeterli değil. Akıllı telefonunuzun ekranını bir televizyona yansıtarak oyun keyfinizi artırmanız mümkün. Android'de bu işlem basit olsa da iOS için biraz para harcamak gerekiyor.

Eğer Android Lollipop ve üzeri bir Android sürümü kullanıyorsanız Google Chromecast sayesinde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Para harcamamak için başka yöntemler de kullanabilirsiniz. Android bu anlamda oldukça özgür bir platform.

iOS için ise yalnızca Apple TV ve AirPlay kullanabiliyoruz. AirPlay'i kullanabilmeniz için evinizdeki televizyonun AirPlay destekli olması en önemli şartlardan biri. Hepimizin bildiği üzere iOS bu tarz konularda oldukça kuralcı.