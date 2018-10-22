Akın Robotics'in ürettiği ARAT özellikle insansı robotların zorlanacağı alanlarda kullanılmak üzere, tamamen yerli yazılımlarla üretildi.

Konya'da yer alan AkınRobotics fabrikasında yürütülen projede prototip aşamasına gelen AkınRobotics At (ARAT), yük taşıma, arazide arama kurtarma çalışmları ve ulaşım amaçlarına hizmet edecek.

Üzerinde 12 eklem noktası bulunan ARAT, görüntü işleyerek kişileri tanıyabiliyor ve cinsiyet, yaş gibi özellikleri belirleyebiliyor. Tamamen yerli malzeme ve yazılım kullanan ARAT'ın yapay zeka ve derin öğrenme sistemleri bulunuyor.

Gelişmiş gözlem yeteneğine sahip olan ARAT; arazi haritası çıkarmak, metal aramak ve arama kurtarma çalışmalarında yer almak için uygun özelliklere sahip. ARAT, üzerine takılabilecek yeni modülller sayesinde farklı amaçlara da hizmet edebilecek.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın ARAT'ın tanıtımında yerli robot konusunda çalışmalarının devam edeceğini söyledi. ARAT'ın, Akınsoft'un resmi YouTube sayfasından yapılan video paylaşımını aşağıdan izleyebilirsiniz.