Ülkemizin en gelişmiş insansız hava aracı olacak AKINCI TİHA’nın, geliştirilme aşamasının anlatıldığı “AKINCI BELGESELİ” yayınlandı. Yaklaşık 50 dakika süren belgeselde, bu devasa İHH hakkında merak edilen sorulara cevap veriliyor.

Türkiye’nin son yıllarda savunma alanında büyük atılımlar yapması sonucu ortaya çıkan TİHA’larla ilgili AKINCI Belgeseli yayınlandı. Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen AKINCI TİHA’nın geliştirilme aşamasındaki süreci anlatan 50 dakikalık belgesel, bizlere bu başarılı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın nasıl geliştirildiğini gösteriyor.

Çekimleri 6 ay süren belgeselin, yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy üstlenirken, çekimler genel olarak İstanbul’daki Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar AKINCI TİHA’nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

AKINCI TİHA neler yapıyor?

Ülkemizin adeta gururu olan AKINCI TİHA, 20 metrelik kanat açıklığıyla 1.350 kg milli akıllı mühimmat taşıyabiliyor. 40.000 feet irtifada havadan havaya taarruz yapabilen insansız hava aracı, dünyada bir ilk olmasının yanında, bizleri bu kapasitede üretim yapabilen ilk 3 ülke arasına sokuyor.

AKINCI TİHA’da görev yapan mühendislerin yaptığı açıklamaya göre yeni insansız hava aracı, F-16 savaş uçaklarının yaptığı pek çok görevi gerçekleştirebiliyor. Bir insansız hava aracına göre çok işlevsel olan TİHA’lar, 2 uçak prototipi ile testlerine devam ediyor.

Testler devam ediyor

Bayraktar AKINCI’nın ilk prototipi olan PT-1, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştirmişti. Sonrasında PT-2 isminde ikinci bir prototipi daha yapılan TİHA’nın, bundan sonra hava ve test faaliyetlerinin bu iki prototiple gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Eğer sizler de AKINCI TİHA’nın nasıl geliştirildiğine dair bilgileri merak ediyorsanız, büyük bir prodüksiyonla hazırlanmış belgeseli kesinlikle izlemelisiniz. Ülkemiz açısından böyle güzel teknolojik yatırımları görmek, bizleri her zaman mutlu ediyor.