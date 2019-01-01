Akınsoft: "Yerli Robotlar Dünya Standartlarını Yakalayacak"

Konya merkezli yazılım firması Akınsoft tarafından kurulan ve Türkiye'nin ilk insanı robot fabrikası olma özelliği taşıyan AkınRobotics'te yapılan robotlar, ekip ruhuyla çalışarak dünyaca ünlü şirketlerin robotlarını geçmeyi hedefliyor.

1986 yılından beri Honda mühendisleri tarafından geliştirilen ASIMO, merdiven çıkabiliyor ve kendi etrafında dönebiliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics'in geliştirdiği -ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği- Sophia, Birleşmiş Milletler tarafından "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul ediliyor. ABD'li Boston Dynamics'in geliştirdiği robotlar ise koşmak ve kütüklerin üzerinden zıplamak gibi çok daha komplike hareketleri gerçekleştirebiliyor.

AkınRobotics fabrikasında üretilen, ilk yerli insansı robot ünvanını taşıyan ve adım atarak yürüyebilen Akıncı-4 ise, robot teknolojilerinde Türkiye'nin ulaştığı yerleri temsil eden emsallerden biri olarak dikkat çekiyor. Boston Dynamics'in dört ayaklı "Spot" ve "Spot Mini" robotları arazi koşullarına uygun olarak tasarlanmışken, AkınRobotics'te insansı robotların dezavantajları düşünülerek tasarlanıp üretilen ARAT'ın 12 eklem noktası bulunuyor.

Türk firma, dünyadaki örneklerinden çok daha yeni olmasına ve çok daha kısıtlı bütçeye sahip olmasına rağmen, insan kaynaklarını doğru kullanarak kısa sürede büyük yol kat etmeyi başardı. Firmanın yönetim kurulu başkanı Özgür Akın, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada dünyanın geri kalanında çok fazla emsali olmadığı için sürekli var olanlarla kıyaslandıklarını söyledi.

Akın şöyle konuştu: "Bu şirketler dünyanın en büyük ülkelerinin desteğini almıştır. Bir dönem Pentagon'un, Darpa'nın ve Google'ın desteğini almıştır. Boston Dynamics dediğimiz dünyanın en büyük robotik şirketlerinden biridir. Evet ben de biliyorum, biz henüz onlar kadar üstün değiliz ama üstün olduğumuz yönler var. Biz tüm componentleri (bileşen) kendimiz üretiyoruz. Elektronik componentler hariç tüm sistemi kendimiz tasarlayıp, üretiyoruz. Bugün bu noktaya kadar gelebildiysek, maliyet açısından ürünü onlardan çok aşağıya mal edebilmemiz sayesindedir. Bu durum zaman içinde bizim çok daha ileriye gitmemize imkan sağlayacaktır. Biz Boston Dynamics veya Softbank gibi firmalar kadar henüz iyi değiliz ama onlardan çok geri de değiliz. Çok yakın zamanda dünya teknolojilerini yakalayabileceğiz diyebilirim."

Akın, rakiplerinin çok uzun süredir robotik alanda çalıştığını ve çok büyük yatırımlar yaptıklarını dile getirdi ve sözlerine devam etti: "Biz yatırım anlamında da, süre anlamında da onlardan çok zayıf olmamıza rağmen 'Türkiye'de yüksek teknoloji üretilebilir' inancına sahip çok güçlü bir ekibimiz var. Bu ekibin inancı ve özverisiyle çok iyi bir noktaya geldik. Çok yakın zamanda onları geçeceğiz ama hedefimiz onları geçmek değil. Bizim hedefimiz 2023’te uzay bilimleri Ar-Ge üssü kurmak, Akınsoft Yüksek Teknoloji Üniversitesini kurmak ve inşallah o güne kadarki robotik teknolojilerle uzay bilimleri konusunda araştırma yapmaya başlamaktır."

Robot yapabilmenin çocukluk zamanlarındaki hayallerine uzandığını belirten Akın, sözlerine şöyle son verdi: "Robot yapabilmek için büyük bir kaynağa ihtiyacımız var. Öncelikle bir yazılım şirketi kurup, belli bir kaynak oluşturduk. Ardından insansı robotları üretebileceğimiz laboratuvara, bir fabrikaya, bir Ar-Ge tesisine geçtik. İnsansı robotlar çok kompleks bir yapı. Bunu geliştirmek için birçok detaya ve multidisipliner bilim insanlarına ihtiyacınız var. Biz bunu bu fabrikada sağladık. 160 kişilik bir ekiple çalışıyoruz ve güçlüyüz."