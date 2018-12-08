İlk Yerli İnsansı Robot Olan Ada, Sahneden Düşüp Parçalandı

Bu yıl dördüncüsü Antalya'da düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde dans ederek gösteri yapması planlanan ilk yerli insanı robot "Mini Ada" sahneden düştü. Robotun başı parçalanırken dijital ekranına da zarar geldi.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Teknokent Antalya Genel Müdürü İbrahim Yavuz, akademisyenler, bilişim uzmanları ve lise öğrencilerinin katılımıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, Piksel Akademi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi, yapılan açılış töreniyle başladı.

Bilişim çağında bilgi üreten ülkelerin diğerlerine göre birkaç adım ileride olduğu söyleyen Prof. Dr. İsmail Yüksek, bilişimin artık üretimden tüketime, devlet işlerinden sosyal yaşama kadar her yerde karşımıza çıktığını belirtti. Yüksek, bilgi ve teknoloji satın almanın değil, üretmenin elzem olduğunu vurguladı.

Akdeniz Bilişim Zirvesi Organizasyon Komite Başkanı Emrah Kozan, 4 yıl önce bu işe başladıklarında çok heyecanlı oldukları ve hala heyecanlarını kaybetmediklerini söyledi. Bu işi tamamen gönüllülük esasıyla yaptıklarını belirten Kozan, sözlerine şöyle devam etti: "Bilişimle ilgili bir farkındalık yaratmak adına çalışıyoruz. Zirveye 3 binden fazla katılımcı bekliyoruz."

Yerli insansı robot Mini Ada kontrolden çıktı

Yapılan konuşmaların ardından, Konya'da üretilen ve ilk yerli insansı robot olma özelliklerini taşıyan iki adet Mini Ada ve bir adet Ada GH6, sahneye çıkarılarak izleyicilere tanıtıldı. Dans edebilen, sorulan sorulara cevap verebilen ve sunum yapabilen Mini Ada'lardan biri, kontrolden çıkarak sahneden aşağı düştü. 85 bin Türk Lirası değerindeki robot, yaklaşık 1 metreden düşünce başı ve önündeki dijital ekranı parçalandı.

Yaşanan ufak ve haklı şaşkınlık sonrasında görevliler robotu dışarı çıkardıktan sonra tanıtıma devam edildi. Diğer Mini Ada ve Ada GH6, sunucu Merve Akın ile sohbet ederken, sunucunun sorularına cevap verdi. '"Nerelisin?" sorusuna "Konyalıyım" cevabını, "Konya'nın nesi meşhur?" sorusuna ise 'Etli ekmek' yanıtını veren robotların mantıklı cevapları da davetlilerin oldukça ilgisini çekti.