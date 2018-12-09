Akınsoft'tan Robot Ada'nın Düşüşüyle İlgili Açıklama

Antalya'da gerçekleşen bir etkinlik esnasında sahneden düşerek zarar gören Robot Ada'nın üretici şirketi Akınsoft'tan Özgür Akın, Ada'nın durumunu eğlenceli bir tweet ile duyurdu.

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde gerçekleşen etkinlikler kapsamında dans gösterisi yapmak üzere sahnede yer alan insansı robot Ada, sahneden düşerek fiziksel hasar görmüştü. Önündeki ekranı ve başı parçalanan robot, görevlilerce düştüğü yerden kaldırılmış, sonrasında etkinlik ve gösteri devam etmişti.

İlk yerli insansı robot olma özelliğine sahip olan iki adet Mini Ada ve bir adet Ada GH6, birlikte sahneye çıkarılıp etkinlik katılımcılarına tanıtıldıktan sonra yeteneklerini göstermek üzere dans gösterisine başlayacaklardı ancak işler planlandığı şekilde ilerlemedi. Mini Ada'lardan birinin düşmesinden sonra ilk açıklama ise Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın'dan geldi.

Konuyla ilgili eğlenceli bir tweet paylaşan Akın, "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.