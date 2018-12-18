1 Ocak 2019’dan itibaren internette Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması sona eriyor. Servis sağlayıcıları da bu değişime ayak uydurmak için harıl harıl çalışıyor.

Geçen hafta yapılan açıklamalarda, internet servis sağlayıcılarının yeni paketleri ve fiyatları belli olmaya başlamıştı. Bugün gelen habere göre 4Mbit kullanıcıları için AKK uygulaması tamamen sona ermeyecek, şirketlerin internetin yaygınlaşması için verdikleri uygun fiyatlı tarifelerde AKK yer almaya devam edecek.

Ekonomik paketlerin fiyatları 29.90 ile 39.90 TL arasında değişiyor. 4 Mbps hızında 20 GB ve 40 GB koya seçeneklerine sahip olan bu internet servislerinde kota olmaya devam edecek. Başlangıç seviyesindeki bu paketlerden faydalanan yaklaşık 3 milyon abone bulunuyor.

Bu paketlerde yer alan kullanıcıların değişiklikten etkilenmeyeceğini belirten internet servis sağlayıcıları, diğer paketlerdeki müşterilerinin ise düzenlemeye tabii olduklarını açıkladı. Burada bu kararın BTK tarafından alındığını ve 4Mbit olanın, sadece en alt sınır kullanıcılar için geçerli olduğunu eklememiz gerek. Yani yeni dönemde fiyatlarda bir güncelleme ihtimali olsa da büyük ihtimalle İnternetsiz Ev Kalmasın Kampanyası'na benzer bir kotalı paket göreceğiz. Bu kampanyanın detaylarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB ile hayata geçirilen proje kapsamında okullara sağlanan internet hizmetlerinde de AKK bulunmaya devam edecek. MEB’in kurum ve kuruluşlarında da AKK uygulaması aynen devam edecek.